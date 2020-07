Cientos de vecinos confinados y con ventanas cerradas durante los Fuegos

Santa Susana, parque de Carlomagno, Cidade da Cultura, Almáciga, Monte de Deus, parque de Eugenio Granell, Granxa do Xesto y parque de Luis Pasín. Son los ocho puntos desde los que se lanzarán mañana los Fuegos del Apóstol, y el Concello ha marcado un perímetro de seguridad de 120 metros en cada una de estas ubicaciones. Esto implica que los vecinos que vivan a esa distancia, tendrán que tomar ciertas medidas desde media hora antes de que empiecen los Fuegos.

A los afectados, el Concello les ha enviado una nota informativa en la que se explica que las viviendas, locales o negocios radicados en ese perímetro de seguridad tendrán que ser desalojados, o bien se tendrá que permanecer en el interior con las ventanas y contras cerradas. El concejal Gonzalo Muíños explica que esto ya pasaba con las zonas próximas al Obradoiro, pero que este año afecta a más puntos. “Os máis afectados son os veciños da Almáciga, do Restollal ou da Avenida de Ferrol”. Muíños aclara que se puede salir de las casas o locales antes de las 23.00 h, o posteriormente a los Fuegos. Y también se puede permanecer en ellos, pero lo que se tiene que evitar a toda costa son las entradas y salidas en esa franja horaria.

Los puntos de lanzamiento de la Almáciga, Parque de Eugenio Granell y Parque de Luis Pasín son los que tienen más vecinos dentro del perímetro de seguridad. En el caso de la Almáciga, próximos a la Travesía da Pastoriza o a la rúa do Pino, son media docena los bloques encuadrados en el perímetro. También abarca varias viviendas unifamiliares de la Rúa Cotolengo, en el Restollal. En el caso del Monte de Deus, tendrán que permanecer sin entrar y salir de casa, entre las once y las doce, los vecinos de más de una decena de casas unifamiliares de la rúa dos Cabalos o Cima da Eira, entre otros. Y lo mismo ocurre con los bloques próximos a la rúa Emilio Pardo Bazán o a la de Monte de Conxo. En el caso de la Alameda, el perímetro no llega hasta la parte habitada de la Avenida da Coruña, aunque se queda cerca. Más allá de las casas, los comerciantes deben cumplir las mismas restricciones, tal y como les ha trasladado el Concello, que en su nota informativa pide que se comuniquen estas normas a los clientes.

Las zonas que quedan más liberadas ya que, pese al perímetro de seguridad, no hay viviendas cercanas, son las del Gaiás, Parque de Carlomagno y Granxa do Xesto. Los avisos de seguridad se extienden a cualquier ciudadano, ya que los puntos de lanzamiento están debidamente señalizados con cintas y vallado para que nadie se ponga en peligro durante el espectáculo pirotécnico, y que lo disfrute desde zonas seguras.

RESTRICCIONES PARA LOS VEHÍCULOS. Lo que afecta a todos los vecinos de la ciudad son las medidas de circulación y aparcamiento, algunas desde primera hora de mañana. En los perímetros de las áreas de lanzamiento de los Fuegos, no se puede estacionar desde las 8.00 h. Y Raxoi puntualiza que esta restricción cobra especial importancia en la Almáciga, el área más habitada entre las delimitadas. En cuanto al tráfico, estará prohibido que los vehículos accedan a Monte Pedroso (tanto desde Brins como desde la carretera de Figueiras) a partir de las 16.00 h de mañana; y se prohibirá, desde esa misma hora, el acceso del tráfico rodado a la Granxa do Xesto.

Una vez se acerque la hora del espectáculo, concretamente media hora antes, a las 23.00 h, habrá restricciones de acceso a todas las zonas de lanzamiento. Además de la señalización, se contará con presencia policial para indicar los desvíos que pueden seguir los conductores que se encuentren con la situación. Desde Movilidad y Seguridad Ciudadana piden que los vehículos aparcados en estos puntos se retiren con antelación ya que, de seguir ahí en las horas señaladas, serán retirados por la grúa municipal.

La noche de mañana será bastante particular, con una praza do Obradoiro lejos de la imagen común cada 24 de julio, y con menos turistas de los habituales. Lo principal es evitar las aglomeraciones, y repartir las fiestas por toda la ciudad para que no haya concentraciones próximas de gente. A estas normas de seguridad en cuanto a las distancias, se suma el uso obligatorio de mascarilla y la prohibición expresa de prácticas hasta ahora habituales en las fiestas del Apóstol como eran los botellones en el Campus Sur que concentraban a cientos de jóvenes. En ese mismo lugar, tampoco estará este año el escenario del Festigal, ni las barras de bebidas. Y en la Alameda, este Día de Galicia no tendrá Saltamontes, ni pulpeira, y tampoco una noria en el horizonte.