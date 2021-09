‘Cine e resiliencia’ na Fundación Araguaney

PROXECCIÓNS. A Fundación Araguaney-Puente de Culturas presenta Cinema e Resiliencia, un ciclo de cine organizado en colaboración coa Deputación da Coruña. Comezará hoxe, e continuará con outras tres proxeccións o luns 4 de outubro, o mércores 13 (cambio de día por motivo do festivo da Hispanidade), e o luns 18. Poderanse ver de maneira gratuíta no salón Olivo do hotel Eurostars Araguaney de Santiago, ás 20 horas, ata completar o aforo. O público poderá ver e desfrutar con tres películas de ficción e un documental onde a resiliencia, entendida como a capacidade dos seres humanos para adaptarse positivamente ás situacións adversas, será o eixo central das proxeccións. A primeira proxección de hoxe será da película Capharnaüm, dirixida pola actriz e directora libanesa Nadine Labaki. Será indispensable a reserva previa de invitacións gratuítas no correo electrónico inscripciones@araguaney.com, cun máximo de dous por persoa. Cada inscrición abrirase a semana anterior á proxección e finalizará ás 15 horas do propio día da sesión. Non será posible reservar entradas para varias películas de maneira simultánea. A Fundación Araguaney-Puente de Culturas celebra o ciclo como preámbulo da Semana de Cine Euroárabe AMAL 2021, da que proximamente se dará a coñecer a programación. REDAC.