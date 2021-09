“Cinema e Resiliencia”, un ciclo de cine para destacar a capacidade humana a adaptarse ás situacións adversas

A Fundación Araguaney-Puente de Culturas presenta “Cinema e Resiliencia”, un ciclo de cine organizado en colaboración coa Deputación da Coruña. Comezará o luns, 27 de setembro, e continuará con outras tres proxeccións o luns-4 de outubro, o mércores-13 (cambio de día por motivo do festivo da Hispanidade), e o luns-18. Poderanse ver de maneira gratuíta no salón Olivo do hotel Eurostars Araguaney de Santiago, ás 20 horas, ata completar o aforo. O público poderá ver e desfrutar con tres películas de ficción e un documental onde a resiliencia, entendida como a capacidade dos seres humanos para adaptarse positivamente ás situacións adversas, será o eixo central das proxeccións.

Dada a situación actual marcada pola pandemia da covid-19, e co fin de garantir a seguridade dos espectadores do ciclo, a Fundación Araguaney-Puente de Culturas estableceu un estrito protocolo, con medidas de hixiene, protección e aforo á sala #culturasegura. Recoméndase asistir á proxección con antelación polo que se habilitará o acceso 20 minutos antes. Será obrigatorio o uso de máscara e xel hidroalcohólico, manter a distancia de seguridade, usar o asento asignado e evitar as aglomeracións na entrada e saída do recinto.

Será indispensable a reserva previa de invitacións gratuítas no correo electrónico inscripciones@araguaney.com (nome + teléfono), cun máximo de dous por persoa. Cada inscrición abrirase a semana anterior á proxección e finalizará ás 15 horas do propio día da sesión. Non será posible reservar entradas para varias películas de maneira simultánea. Así, a inscrición para a primeira película abrirase mañá mércores. A Fundación Araguaney-Puente de Culturas celebra o ciclo como preámbulo da Semana de Cine Euroárabe AMAL 2021, da que proximamente se darán a coñecer os detalles da súa programación.

> Luns-27 de setembro. 20 horas

“Capharnaüm”. Ficción. Nadine Labaki / O Líbano e Francia / 2018/ 126 minutos

Zain, un neno de doce anos intelixente e valente, sobrevive aos perigos das rúas da cidade grazas ao seu enxeño. Fuxindo dos seus pais, e facendo valer os seus dereitos, recorre á xustiza para demandalos polo ‘crime’ de darlle a vida. Nadine Labaki é unha actriz e directora de cinema libanesa. Nadine é actualmente un dos maiores referentes do cinema árabe contemporáneo e destacou tamén na súa faceta como directora de spots e videoclips. Con ‘Capharnaüm’ foi nomeada aos Óscar e os Globos de Ouro e recibiu o premio do xurado no Festival de Cannes.