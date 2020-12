Coge forma el Asesino, que reabrirá en 2021 tras años de abandono

Una interrupción obligada por la pandemia sanitaria paralizó las obras de restauración del edificio del emblemático restaurante Asesino, el considerado el más antiguo de Compostela y que lleva poco menos de una década cerrado. El lavado de cara corre a cargo del empresario Antonio Riveiro, actual vicetesorero de la directiva del Casino de Santiago, y quien pretende reabrir un espacio tan recordado por muchos compostelanos morriñentos.

El primer paso será completar la cara exterior, algo que ya está en fase de remate. Según Riveiro, en el mes de diciembre ya se podrá ver el tejado terminado. “Hai un traballo de arquitectura brutal porque, ao ser unha obra de reestruturación, implica que o arquitecto teña que ir ata alí constantemente porque hai que adaptarse ás circunstancias”, explica. Actualmente, se están colocando las últimas piezas de la cubierta. El próximo paso será el bajo, donde se situaba y se ubicará el restaurante, para dar paso después a los accesos y a las escaleras interiores. “Mentres non se vexa o tellado parece que está sen empezar pero pronto se verá xa o resultado”, asegura el actual propietario del inmueble.

La pandemia ha ralentizado un poco las obras ya que se perdieron unos dos meses de trabajo, por lo que no hay aún una fecha definitiva. La intención es ponerlo en marcha en el primer trimestre de 2021 aprovechando el Año Santo. Lo que no tiene un plan previsto, de momento, es el resto del inmueble que algún día albergó una pensión de estudiantes y también una notaría.

“Moita xente me pregunta porque lle fai moita ilusión que reabra. Os que non foron nunca están desexando ir e os que si o coñecen queren repetir”, afirma. En este sentido, Antonio recuerda a todos esos estudiantes a los que en su día alimentó Maruja Neyra, que era “unha muller moi singular, dáballe de comer a quen ela quería”, recuerda Riveiro entre risas. El bache actual que está viviendo el sector hostelero no desanima a este empresario, a quien ilusiona el próximo Año Santo: “Por parte da administración estase intentando dinamizar o Xacobeo coa esperanza de que se prolongue un ano máis”.

1873, LA INAUGURACIÓN. Para recordar la historia del Asesino no llega con remontarse al siglo pasado, sino que hay que viajar a la década de los 70 del siglo XIX. Los primeros propietarios, originarios de O Carballiño, eligieron las proximidades de la estación de Cornes para su primer proyecto en la capital gallega. Posteriormente, el atractivo del casco histórico los conquistó y eligieron el corazón de Mazarelos para abrir el Asesino. Su primera propietaria, Esperanza González, se lo cedió a su sobrina Isaura, y fue ahí cuando entró en escena la familia política de Isaura: los Neyra.

Maruja Neyra fue el alma del Asesino y así se le reconoció con la Medalla de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago de Compostela. Ella escogía a los privilegiados que a diario y en fechas señaladas podían disfrutar del menú que preparaba en la lareira de piedra su hermana Lola. El final del restaurante fue menos bucólico. Traspasado en 2006, su final se cuenta en vaivenes de aperturas y cierres con algún conflicto judicial de por medio.

OTROS BARES DE MAZARELOS. Durante años, el Asesino fue el bar más conocido de la zona para los estudiantes. De la misma forma, los universitarios más recientes recuerdan el queso con jamón del Candilejas, ahora Pim Pan, y siguen disfrutando de la tortilla del Caña Hueca, de la ensalada de pasta del Universal o de una copa de vino en el Bar Viño y en Arco de Mazarelos. También del comienzo de las noches en A Novena Porta, muy cerca de la plaza, o de un menú vanguardista en el Solleiros, que ocupa desde febrero nueva ubicación en la plaza. El Asesino pronto se unirá a la lista de la peatonalizada Mazarelos.