Combate contra la brecha digital de los pacientes desde el centro de salud primaria

Conseguir que el paciente pueda sacar el máximo partido a la aplicación del Servizo Galego de Saúde y contribuir a reducir la brecha digital que en determinadas franjas de edad aún se mantiene, son dos de los grandes objetivos del proyecto Pregúntame por E Saúde, una iniciativa mediante la que trece integrantes del personal de servicios generales del Sergas distribuidos por los centros de salud del área sanitaria ofrecen asesoramiento a los pacientes sobre esta herramienta.

Con mes y medio de andadura dentro de una iniciativa que se extenderá todo el año y en la que en el conjunto de Galicia participan 82 profesionales, el balance en la zona de Santiago y Barbanza está siendo muy positivo, tal y como asegura a este periódico la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria del área y coordinadora de este programa, Montserrat Souto.

Positivo y muy necesario, puesto que admite que muchos usuarios desconocen la utilidad de una aplicación que permite ahorrar mucho tiempo en aspectos como la petición de una cita médica o la consulta de los tratamientos médicos, y hasta descargarse la tarjeta sanitaria virtual en el móvil, sin necesidad de tener que llevarla encima para acudir a la farmacia, por ejemplo.

Con una población envejecida como la gallega, Montserrat Souto subraya que el programa quiere acercarse especialmente a esa gente de mayor edad que aún tiene miedo al mundo digital, si bien los profesionales que están repartidos por todos los ambulatorios despejan dudas a todo aquel que se acerque a ellos.

De hecho, y según indica Jesús Lareo Codesido, integrante del personal de servicios generales que lleva desde el 16 de diciembre prestando su asesoramiento en el centro de salud de Vite, se observa “una brecha digital entre los pacientes de 40 a 75 años, que son los que necesitan mayores explicaciones”.

Calcula que, dependiendo de la destreza del usuario, tarda una media de quince minutos en explicar a cada uno de los que se acercan las opciones de la aplicación del Sergas y, aunque no se aventura a establecer diferencias por sexos, sí cree que en esta franja “las mujeres están un poco más familiarizadas porque, en general, son ellas las que aún se ocupan de la atención de sus hijos”.

Las consultas de los menores de 40 años son prácticamente nulas por su experiencia a lo largo de este mes y medio y, aunque reconoce que hay gente que es casi irrecuperable digitalmente, “son muy pocos los mayores de 75 años que quieren aventurarse en este mundo, pero el que viene lo hace con curiosidad y se sorprende de todas las opciones”. Algunos, señala, “llegan por el boca a boca de lo que otro les han comentado y quieren aprender”.

Según los datos recabados hasta el momento, se han atendido en los trece puntos del área 2.307 consultas sobre el uso de la chave 365, 2.585 relacionadas con la aplicación en el móvil, 2.079 sobre cómo gestionar la cita médica a través de la web, 2.570 sobre la app E-Saúde, 957 centradas en trámites en la web sobre la tarjeta sanitaria y otras 1.829 sobre otros aspectos sin especificar.

María del Carmen Oubel Freire, usuaria de 70 años del centro de atención primaria de Vite, acudió este martes al ambulatorio para que le ayudaran a solicitar la chave 365 y, tras indicarle Jesús Lareo lo que debía hacer, al ser preguntada por este periódico indicaba que se lo había pedido uno de sus hijos para poder gestionarle las peticiones de citas médicas porque “ayer estuve intentando hacerlo por teléfono y me salía una máquina con la que me enfadé mucho porque no nos entendíamos”. Agradecida por este servicio, recalcaba que “estoy encantadísima con la atención, pero no con la máquina, no me entiendo con ella”.

Momentos después eran María Isabel Martínez, de 53 años, y su hija, quienes recibían asesoramiento por parte de Jesús, aprovechando que estaba allí. De hecho, Isabel Martínez apuntaba que “yo por el momento no tengo problemas y me adapto, pero creo que es una iniciativa fantástica para la gente mayor”.