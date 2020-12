Comercio local: demasiado online y poco turista en un casco viejo ‘muerto’

Santiago. Su madre fue la emprendedora de la familia cuando abrió Confecciones Sánchez en 1946 en la Algalia, en un local ya cerrado situado algo más arriba del actual. A eso le siguió la tienda en la que Daniel Suárez lleva despachando sus mejores camisas y pantalones toda la vida. Una labor que le llevó a obtener el Premio Autónomo del Año el pasado mes de marzo, con 74 años.

Cuando se le pregunta por las ventas actuales, la respuesta es clara, sin rodeos: están por los suelos. “Peor non pode ser”, asegura Daniel. La pandemia ha agravado una situación que antes ya no era boyante. “Se colles os pisos desta rúa, a maioría están vacíos ou só vive unha persoa en pisos enormes, esa é a tónica do casco vello”, afirma. Habla de un casco histórico que ha perdido su esencia y en el que se necesitan ayudas para rehabilitar las casas, viejas y frías, y atraer gente. “Tamén nos comercios, teñen que ser atractivos, estar reformados”, reclama.

Daniel antes tenía dos empleados, ahora aguanta el tirón él solo y da las gracias al hecho de tener el local en propiedad. A su comercio acudía todo tipo de público pero tenía mucho tirón entre los turistas franceses o italianos que conocían las marcas y aquí las encontraban más baratas. El día que hablamos con él estaba cerrando la tienda para irse a comer. Llevaba toda la mañana y solo había entrado una persona. Al menos, compró. “Moitas veces botas horas e non entra ninguén”, afirma Daniel.

Preguntado por si da para cubrir gastos, responde que para cubrir gastos uno no está en la tienda. Otro punto que considera importante es el de Internet. Muchas veces recibe currículums de gente joven que acude a su local en busca de un empleo. “A xuventude vén a pedir traballo pero despois mercan todo online”, se lamenta.

Antes de marcharse, señala la tienda de en frente, de fotografía: “Antes sempre tiña moitos empregados, especialmente en verán, agora nada”.