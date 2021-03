Comezo “mellorable” do 2º cuadrimestre na USC: “O máis importante a día de hoxe é que as clases sigan para adiante, non que os alumnos aprendan”

Coas medidas postas en marcha o pasado 27 de xaneiro pola Xunta de Galicia, acordouse fixar o comezo das clases unha semana máis tarde e de maneira virtual, trastornando a vida dos universitarios e universitarias. Este fenómeno acrecentaba o medo dos estudantes a que se repetise unha situación similar á do primeiro cuadrimestre na que primaron uns niveis baixos de organización e falta dunhas óptimas para o desenvolvemento dos exames, xa que Galicia atopábase inmersa na terceira onda desta pandemia. Neste contexto, procedeuse a realizar unha enquisa a 107 estudantes da USC (dos cales 87 eran mulleres, 19 homes e 1 preferiu non contestar) nos distintos campus (Santiago e Lugo), de todo tipo de titulacións desde Enfermería ata Relacións Laborais e de varias franxas de idade. Preséntase que os aspectos que máis se deberían mellorar serían son a organización (95,3%), atención ao alumnado (79,4%) e profesorado (59,8%). Este feito faise visíbel en testemuños dos nosos entrevistados que aseguran que “non está preparada a USC para impartir as aulas telemáticas e perden o tempo agardando a presencialidade” e que “o máis importante a día de hoxe é que as clases sigan para adiante, non que os alumnos aprendan”.

Pódese observar no gráfico anterior que máis do 80% dos entrevistados afirman que é mellorable ou moi mellorable a maneira na que se está desenvolver este comezo de cuadrimestre. Algúns enquisados afirmaban que “non se teñen en conta as condicións dos alumnos á hora de darlles semellante carga de traballo” ademais de “non contar cun plan B para unha situación que estaba claro que ocorrería despois do Nadal”.