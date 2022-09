Compostela Aberta, en caída libre

Representantes del grupo de porpietarios de VUTs de Compostela han mantenido ayer una tensa reunión con Marta Lois y Jorge Duarte, representantes de Compostela Aberta en la Corporación Municipal. Los concejales no han sabido o no han querido dar datos contrastables en un encuentro en el que no se ha manejado ni una sola cifra con rigor y se ha abusado de los indefinidos.

Los portavoces de los propietarios han calificado de “desafortunada” una reunión en la que comprobaron que los ediles compraron el argumentario del presidente de las inmobiliarias que desde mayo sostiene que en Compostela hay 100 pisos en alquiler para estudiantes, los mismos antes que después de la matrícula. La única información acerca del éxodo estudiantil la aporta Duarte, que conoce a un estudiante que se tuvo que ir al Milladoiro, al tiempo que manifiestan que los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística en lo referente a viviendas vacías son falsos.

Los verdaderos los tiene Compostela Aberta y son 2.500 las viviendas no ocupadas, ignoramos sus fuentes y pensamos que ellos también las desconocen. Dicen no saber lo que ha ocurrido con las más de 6.000 viviendas que ocupaba en el año 96 el estudiantado, que ahora ya no está. Y, más grave aún, para los representantes de un grupo que acaba de aprobar una modificación del PXOUM, con la misma alegría que se toman unas cañas en el casco histórico... cuando no hay turistas, no contestan porque no disponen del dato a la pregunta de cuántos edificios hay en Compostela en situación de poder alojar una vivienda de uso turístico de aprobarse definitivamente el nuevo planeamiento.

Nosotros sabemos que son 1/6 de x, cualquier alumno de sexto de primaria diría que faltan datos para resolver el problema, mientras nuestros representantes municipales se felicitan por el estudio riguroso llevado a cabo. En una reunión solicitada con mucha antelación, con tiempo más que suficiente para prepararla, de haber interés, no manejaron ni una sola cifra contrastada ni contrastable. Señores concejales de Compostela Aberta, les aconsejamos enfriar unos grados el énfasis y dedicar algunos minutos a reflexionar que, por si no se han enterado todavía... se están quedando sin votantes.