Compostela, ausente en la red de ‘ciudades amigas’ de la infancia

Santiago. Cuando empezó a colaborar en los consellos de participación de Unicef en diferentes centros educativos, Beatriz no se imaginaba que la experiencia le engancharía tanto. Uno de los primeros temas que trató con sus compañeros fue el de la seguridad vial, algo que les preocupaba en general. Tal y como ella misma reconoce, al principio trataba de imponer su opinión sin tener en cuanta la del resto. Si algo bueno le ha traído llevar desde Primaria en los consejos de participación es que ahora tiene más empatía y sabe escuchar a los demás. “É algo que normalmente ninguén fai, pararse a escoitar os argumentos do resto e comprender que eles poden ter opinións distintas as que tes ti”, incide. También cuenta que, cuando era más pequeña, tuvo que asimilar que los concelleiros con los que hablaban no siempre podían tomar decisiones inmediatas o que los proyectos que ella y sus compañeros proponen no siempre son realistas. En la actualidad, a sus 15 años, defiende firmemente la participación de los niños y adolescentes en las tomas de decisiones, y asegura que seguirá muchos años. Actualmente, han puesto en marcha una recogida de material y recursos sanitarios para destinar a países en vías de desarrollo, algo tan necesario en plena pandemia del coronavirus. Su madurez a la hora de exponer su punto de vista muestra que Beatriz, igual que muchos de los participantes en la experiencia de Teo -uno de los concellos más activos y con más colaboración de su corporación municipal-, están de sobre capacitados para dar su opinión y proponer nuevas ideas.