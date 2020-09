Compostela configúrase como un polo de innovación biotecnolóxica

Tras a reunión da Mesa Institucional do Acordo da Sionlla o pasado mes de xuño, a Asociación Área Empresarial do Tambre, da man da Xunta de Galicia, traballa para dar os pasos pertinentes e forma ao proxecto do Polo de Innovación en Biotecnoloxía, necesario para facer de Santiago e Galicia un referente no sector e procurar a súa reindustrialización empresarial, coa promoción do asentamento de empresas e a captación de proxectos de investimento nos sectores biotecnolóxico e da madeira no parque da Sionlla. José Fernández Alborés, presidente desta área empresarial, destaca a importancia deste plan para a cidade.

Como está actualmente o proxecto?

Xa constituímos a sociedade Sionlla Biotech, trámite que se publicou o pasado 1 de setembro no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), necesario para poder seguir avanzando na construción do edificio do Centro de Fabricación Avanzada. Convocamos tamén a primeira reunión do consello asesor do polo, composto por técnicos expertos na parte práctica do proxecto e outros de perfil científico, que se comunicarán para coñecer as necesidades de ambas as dúas partes e avanzar para facer laboratorios bio-industriais eficientes e viables. Así, as empresas poderán comezar a desenvolverse neste centro realizando probas con prototipos e mesmo sacando pequenas producións.

Cales son agora as perspectivas de futuro?

Aínda que un proxecto deste calibre ten un período de execución de máis de dous anos, celebramos xa unha reunión para iniciar o proceso de deseño do proxecto de obra e de execución, imprescindibles para pedir a licencia ao Concello de Santiago e empezar a traballar sobre o terreo. Tamén temos prevista unha campaña de márketing na que convocaremos ás empresas de biotecnoloxía para presentarlles o proxecto e animalas a que se instalen no polo biotecnolóxico.