Compostela, premiada coma destino de maior calidade para os visitantes

O Alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, recolleu en Fitur o premio a Mellor destino Sicted de España, un premio que lle entregaron a Secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, e o presidente da comisión de Turismo da Federación Española de Municipios e Provincias, Alfonso Rodríguez.

O premio destaca o compromiso do Ente Xestor do destino, neste caso de Turismo de Santiago, en prol da competitividade dos servizos turísticos e do destino en xeral a través do fomento da calidade. Tamén destaca o pulo ao proxecto do Sistema Integral da Calidade Turística Española en Destinos (Sicted).

Ademais, o concelleiro de Turismo de Santiago, Sindo Guinarte, recolleu o segundo premio que conseguiu a cidade na categoría de “Mellor proxecto de mellora de destino Sicted” grazas a un Plan de Comunicación e Marketing do Sicted. O Plan desenvolveuse no 2022 cos obxectivos xerais de fomentar a calidade en destino e de promocionar os establecementos e empresas comprometidos coa calidade a través do Sicted.

Finalmente, Marisa y María José Gil Nieto, representantes das Casas do Cebro e de Afora, recolleron o terceiro premio na categoría de Mellor actuación de Sostibilidade Sicted. Ambas casas, ubicadas no lugar de Correxíns, na parroquia compostelá de Figueiras, exemplifican o compromiso coa calidade turística e a sostibilidade en Santiago.

Nos últimos anos, dende Turismo de Santiago fíxose un traballo de asesoramento específico para apoiar a estes aloxamentos na introdución de innovacións encamiñandas cara a sostibilidade, seguindo os criterios marcados na Axenda 2030.

Os premios do Sicted avalan o compromiso de Santiago co fomento da calidade no sector turístico como unha ferramenta fundamental para a evolución do modelo turístico da cidade cara un modelo rendible economicamente, xerador de emprego e harmónico coa vida local.

17 subsectores distinguidos. No 2022, Turismo de Santiago, como ente xestor do Sicted no destino, traballou con 17 subsectores turísticos, conseguindo que se distinguiran 115 empresas e entidades. Non se traballou co subsector das Vivendas de Uso Turístico porque o Concello estaba elaborando unha normativa específica que regulase claramente este tipo de aloxamentos, que actualmente está en proceso de aprobación. A intención é traballar con este subsector no Sicted unha vez esté aprobada a nova normativa e se garanta que todos os aloxamentos deste tipo contan coa necesaria licencia municipal para operar.