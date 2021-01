Con las cacerolas a Monte Pío: la hostelería de nuevo en pie por un cierre “injusto”

Santiago. Tiene tres locales en Compostela. Uno de ellos, la Taberna, permanece cerrada. En la parrillada O Castro y en el Bar Leo intenta tirar hacia delante con las mesas de las terrazas, pidiendo clemencia al tiempo de Santiago. José Manuel Leobalde vive plenamente de la hostelería, la misma que le ha proporcionado los ahorros de los que ahora tiene que tirar. “No me da vergüenza decir que debo algún recibo”, explica. Precisamente, esa situación, la de deber algún pago, es la misma que le aleja de las ayudas de la Xunta. Las prestaciones exigen a los hosteleros estar al corriente de pago pero la empresa no resulta fácil.

Tras unas navidades nefastas, suma unas pérdidas del 80 por ciento. “Cómo le explicas a tus hijos que en casa no entra dinero. Es más, tiras de lo que tienes y de préstamos de familiares”, afirma Leobalde. “Es muy complicado venir a trabajar sabiendo que no vas a cobrar”, prosigue. Él tiene una hija de cinco años y cuenta cómo la niña, al verlo tan decaído en los últimos días, le dijo: “Papá, tranquilízate, así estás más tiempo conmigo en casa”. Explicarle la situación que vive a una niña tan pequeña no es sencillo, especialmente cuando no se ve una salida cercana. “Estás perdiendo de lo que tenías pero tus hijos tienen que comer. Mi hijo tiene 21 años y me llama todos los días para decirme que esté tranquilo y que podemos contar con él, cuando antes nunca se tenía que preocupar de estas cosas”, cuenta. Así, ayer fue uno de los que acudió a la manifestación de los hosteleros. Con poca fe ya en la política, no se cree “la situación en la que nos está dejando este país”.

Igual que el resto, no comprende por qué las restricciones se han centrado de nuevo en la hostelería. “Los que toman las decisiones se ve que no se pasaron por los locales en Navidad, porque no había nadie. Así difícilmente puede haber contagios”, expresa. Reconoce que le produce algo de vergüenza responder el teléfono a algún proveedor con el que tiene algún recibo pendiente. El propietario de uno de sus locales le perdonó unos meses el alquiler, “¿pero cómo le voy a pedir más esfuerzos si él tiene un hotel que lleva cerrado desde marzo?”, se lamenta. Por eso, pide soluciones reales, ayudas a las que puedan acceder aquellos que están en peor situación económica. Tras la Navidad, lanza una pregunta a los políticos: “¿Quién contagia ahora? Porque los jóvenes estaban en sus casas”.