Concheiros: seis semanas más de obras antes de la apertura al tráfico

Las obras en la rúa dos Concheiros encaran a partir de este lunes una nueva etapa con el comienzo de los trabajos de entronque de red de abastecimiento y pavimentación en el entorno del cruce de San Pedro/Concheiros/Angustia. “Esto va a suponer la necesidad de cortar por completo el tráfico en ese punto”, indicaron desde Raxoi. La apertura de zanja, el entronque de red, el hormigonado de base para la posterior colocación de la piedra, el levantamiento topográfico y estudio pormenorizado para la definición de piezas de piedra son algunos de los trabajos que se llevarán a cabo a lo largo de las próximas semanas.

En total, estas actuaciones se prolongarán durante aproximadamente un mes y medio, y “de momento se mantiene la previsión de poder tener el eje de Concheiros preparado para abrirlo al tráfico en la segunda mitad de septiembre”, incide el concelleiro de Obras, Javier Fernández, quien también contempla la posibilidad de “abrir al tráfico una vez hormigonado (y correctamente curado el hormigón), con lo cual sería cosa de una semana más o menos y habría que volver a cerrar ya para colocar piedra”.

Así pues, tal y como señalaron en los últimos días, desde Raxoi trabajan con la intención de que se pueda volver a circular en la segunda quincena de septiembre, y de esta forma aliviar la situación del comercio y hostelería de la calle, muy castigados desde el inicio de las obras. “No solemos abrir las tardes de agosto, pero ahora tampoco las de julio... ¿Quién viene a pasear por aquí tal y como está la calle? Nos ha bajado mucho la clientela”, señalan comerciantes y hosteleros, que muestran su enfado por “la lentitud en los trabajos”. “Nos quieren dejar sin terraza los meses de verano, queremos una solución ya”, indican los empresarios de la zona.

Asimismo, desde CA indicen en que “os residentes seguen sen ser informados sobre as modificacións de mobilidade na zona, seguen detectando eivas na execución do proxecto, e seguen denunciando as perdas que sofren moitos negocios da zona pola demora das obras”. Ante esta situación, el gobierno local pretende agilizar los trabajos en la medida de lo posible, con la intención de que la calle, punto de entrada de numerosos peregrinos durante el verano, recupere poco a poco el pulso comercial y hostelero.