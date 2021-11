Concierto de Triángulo de Amor Bizarro en Santiago

Santiago. Triángulo de Amor Bizarro lanzaron la obra más ambiciosa y arriesgada de su carrera en plena pandemia. Este disco, de título homónimo pero con las letras al revés, vio la luz en marzo de 2020 y se coló en todas las listas de lo mejor del año. Ahora, la banda de indie rock gallega lo presentará por fin en Santiago de la mano de SON Estrella Galicia. Será este jueves, 2 de diciembre, en la Sala Capitol (21.00 horas).

La creatividad de Triángulo de Amor Bizarro alrededor de este aclamado quinto álbum de estudio parece no tener límites. Tras lanzarlo en mitad del confinamiento, los gallegos han dado rienda suelta a la experimentación para alcanzar nuevos lugares. En mayo de este año dieron una nueva vuelta de tuerca editando Detrás del Espejo: Variaciones y Ecos. Un trabajo en el que se aliaban a artistas clave y diversos del panorama como puedan ser Soleá Morente, Sr. Chinarro, J de Los Planetas, Carolina Durante o Biznaga, entre otros muchos, para dar una nueva vida a las canciones de su anterior disco reinventándolas, reinterpretándolas o remezclándolas. El resultado de nuevo fue considerado como una genialidad. Pero eso no es todo. Hace escasas semanas, el grupo de Boiro publicó un nuevo EP en el que una de sus canciones, No Eres Tú, se expande hasta los 27 minutos de duración y nada menos que 17 pistas. Una nueva forma de explicar que los límites en la música solo se los pone uno mismo. REDAC.