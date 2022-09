Concierto pionero para estudiar la influencia de la música en el ADN

El Auditorio de Galicia acogerá esta tarde un proyecto pionero, el primer concierto a nivel nacional en el que música y ciencia irán de la mano para investigar sobre las bases genéticas del estímulo musical y estudiar su potencial terapéutico en la lucha contra la enfermedad. La colaboración entre la Real Filharmonía de Galicia y el IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria) permite la puesta en marcha de Sensoxenoma22, una cita para comprobar las reacciones de unos cuatrocientos asistentes ante los acordes de la banda.

De este modo, esta comprobación será posible gracias a una abundante recogida de muestras biológicas de donantes voluntarios, que permitirá observar cómo se expresan los genes antes y después de escuchar el programa sorpresa que ofrecerá la orquesta.

En este sentido, algo tan sencillo como una muestra de saliva o de sangre puede resultar decisivo en la investigación contra la patología. Las muestras se recogerán antes y después del concierto, para poder evaluar el impacto de la música en la expresión de los genes. La sensogenómica se presenta así como una nueva disciplina de la ciencia genómica que busca investigar cómo los estímulos sensoriales repercuten en nuestro ADN, buscando las bases moleculares que subyacen a la activación de nuestra información genética (ADN).

¿COMO PODRÍA INFLUIR este experimento? Actualmente, el primer paso de la investigación se centra en la música y la expresión de los genes en población general y distintos contextos de la patología humana como el cáncer, Alzheimer, trastorno de espectro autista (TEA), o daño cerebral, entre otros.

Posteriormente, interesará estudiar características (fenotipos) relacionadas con la música y sobre los que ya existen genes candidatos de susceptibilidad (oído absoluto). Se ha reportado que algunos de estos fenotipos están relacionados con patologías concretas, tales como el TEA o la enfermedad de Williams.

Existe un interés creciente en la comunidad científica internacional por las terapias no farmacológicas, y muestra de ello es la apuesta de la Unión Europea por estas líneas de investigación a través de convocatorias tipo EraPerMed (a través de sus Join Translational Calls: Prevention in personalized medicine) o EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND: Understanding the mechanisms of non- pharmacological interventions).

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. Sensogenómica es una línea de investigación emergente que surgió en 2017 en el contexto de los grupos de investigación GenPoB y GenVip del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) del Hospital Clínico de Santiago, que cuenta con más de cuarenta investigadores y una amplia red de colaboradores nacionales e internacionales, involucrando instituciones de renombre como Imperial College London, Genomic Institute of Singapore, Oxford Gene Technology, Ospedale Pediatrico Bambino Gesú, PENTA Fondazione, Oxford University, Bristol University, entre otros.