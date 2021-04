Conciertos de solo 700 personas en el Obradoiro durante las fiestas de la Ascensión

PROGRAMA. Las fiestas de la Ascensión, que se celebrarán la semana del 13 de mayo, mantendrán el esquema con actos de pequeño formato. Pese a que el Gobierno de España autorizó ya la actividad de las atracciones de feria, desde el Concello de Santiago se descarta que se puedan instalar en la Carballeira de Santa Susana esta edición, dado que no daría tiempo a elaborar los concursos públicos ni unos pliegos adaptados a la pandemia. Así, se llevará a cabo el plan previsto, con actividades con aforos reducidos. El principal escenario se instalará esta ocasión en la plaza del Obradoiro, que podrá acoger hasta 700 personas, de manera que se dejará liberada A Quintana para que puedan trabajar las terrazas los establecimientos hosteleros, muy afectados por los parones y cierres a los que obligó el COVID. Tal y como adelantó esta semana EL CORREO, no habrá noria en la Alameda ni tampoco la clásica feria caballar. “La programación va a ser muy parecida a la que hicimos en el Apóstol el pasado verano y los conciertos van a ser con el aforo limitado y el público sentado, para no pillarnos los dedos”, comentaba el concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños. Tampoco faltarán los tradicionales cabezudos, que llenarán de colorido y alegría las calles del casco histórico y devolverán esta tradición a los compostelanos. En lo que se refiere a los conciertos musicales, serán de artistas nacionales y gallegos y habrá alguno en formato acústico, además de la tradicional actuación de la Banda de Música Municipal. Asimismo, están previstas alboradas y animación en las calles para llenar de ambiente festivo Compostela, en la celebración por excelencia de los picheleiros. ECG