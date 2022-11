Concluidas ya las obras de la nueva rotonda del Hórreo a falta de pintar

santiago. El BNG de Santiago ha solicitado explicaciones a Raxoi por las obras del Hórreo, recientemente acabadas, a raíz del resultado final, especialmente en lo que respecta a los carriles para autobuses y bicicletas, más teniendo en cuenta el retraso que se generó en estos trabajos, que tendrían que estar acabados a comienzos de año. Aprecia la portavoz Goretti Sanmartín, existen “problemas de seguridade viaria cando se cruza no espazo porque hai unha definición moi estraña da circulación”. El grupo, señala, ha recibido quejas por la utilización que realizan los coches de esta plataforma de preferencia peatonal, por posible desconocimiento o porque los semáforos verticales quedan ocultos tras vehículos de grandes dimensiones.

“Cando se sobe da gasolineira un coche vén nun carril, pola dereita vai un carril de bus mais chega un momento en que conflúe no carril bus e, por tanto, ese non é espazo onde tería que estar e ten que desprazarse cara á esquerda. E se miramos un pouquiño máis adiante, de repente aparece un carril de bicicletas que non se sabe onde comeza nin por onde se incorporan esas bicicletas”, explicó.

Las obras de esta rotonda quedaron ya ayer mismo concluidas, a falta solo de plantar unos arbustos en el interior y del pintado en la zona exterior. ecg