Conductores del área de Compostela aseguran que la obra del Hórreo causa a diario atascos de más de media hora

“Desde que empezaron las obras en el Hórreo tengo que salir de casa como mínimo media hora antes, y aún así a veces llego tarde a la oficina”. Son palabras de una vecina de Padrón que acude a diario a su trabajo en una céntrica calle del Ensanche. En su caso, la reurbanización que se está llevando a cabo le implica levantarse a diario cuarenta y cinco minutos antes: a las 06.45 horas, en vez de a las siete y media, para poder estar en el puesto de trabajo a las nueve en punto. “No es la primera vez que el trayecto entre Padrón y Santiago, que habitualmente se hace en media hora, se alarga durante más de una hora”, explica, al tiempo que añade que desde que se iniciaron las obras en el Hórreo se nota que los atascos han empeorado.

“A esa hora el tráfico siempre es denso, pero últimamente los tapones que se forman ya desde O Milladoiro son infernales”, comenta, al tiempo que añade que “lleva más el trayecto entre O Milladoiro y Santiago, que puede pasar de media hora tranquilamente; que Padrón-O Milladoiro”. En este sentido, asegura que desde que se iniciaron las obras las retenciones comienzan ya en esta localidad de Ames y el tráfico avanza lentamente hasta el centro de Santiago. La situación de la circulación a esa hora de la mañana ya suele ser difícil habitualmente, sobre todo durante el curso escolar; “pero en el peor de los casos y días puntuales el trayecto podía durar unos cuarenta y cinco minutos; ahora no hay día que no baje de una hora, y más desde que comenzó el curso el pasado septiembre.

Indica que en la rotonda de la Galuresa también se notan las obras a primera hora de la mañana y que afectan sobre todo a los vehículos que se disponen a entrar en el Ensanche como es su caso. Así como al transporte público, en el caso de los autobuses que entran en la ciudad desde el sur. Esta vecina señala que hasta el año pasado se trasladaba a diario hasta Santiago en tren, pero la reducción de frecuencias a raíz de la pandemia “y que parece que ha venido para quedarse”, hace incompatible ahora su horario laboral con las frecuencias del tren de media distancia que hace parada en la estación de la antigua línea entre Compostela y Vilagarcía de Arousa.

Lo cierto es que no se trata de la única conductora que se puso en contacto con este periódico para denunciar los constantes atascos que se registran en la rotonda del Hórreo, importante nudo de tráfico en el que confluyen miles de conductores que entran y salen de la ciudad a raíz del inicio de las obras de reurbanización. Ya no solo por las mañana, sino también a las tardes, una vez concluyen las clases en los centros escolares y tras la jornada laboral. No son pocos los que coinciden en la necesidad de la presencia de agentes de Policía Local para que se regule el tráfico y aliviar los atascos.