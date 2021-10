Conferencia do doutor Fandiño en Serra de Outes

Santiago. O Centro Social de Outes acolle hoxe, ás 18.30 horas, a primeira conferencia das XVIª Xornadas de información SocioSanitaria de Outes e Iª Xornadas da USC en Outes. Este será o primeiro ano que contemos ca colaboración da USC e teremos unha certificaión o final do ciclo: 8 conferencias de 60 minutos de duración cun coloquio posterior. O último xoves de cada mes, dende Outubro do 21 a maio do 22. A charla de e a inauguración das xornadas, a impartirá o profesor José Mª Fandiño Fernández, especialista de Oftalmoloxía do CHUS e profesor de Oftalmoloxía da USC. Falará de Problemas Oftalmolóxicos frecuentes. ECG