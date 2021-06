“Confiamos mucho en el buen resultado de la fiesta Prima21”

El comercio de Santiago inaugura hoy, a las 19.00 horas, su fiesta Prima 21, que se alargará mañana y el sábado con un objetivo fundamental: reactivar las ventas en los establecimientos de la capital gallega. Sobre esta iniciativa y sobre el momento que atraviesan los negocios en la ciudad habló a EL CORREO José Antonio Seijas, presidente de la asociación Comercio Punto Compostela.

Después de los duros momentos vividos a consecuencia de la pandemia, ¿se puede afirmar que el comercio compostelano está en vías de recuperación?

La situación es un poco mejor ahora que hace unos meses, cuando vivimos momentos muy críticos. Parece que el sector empieza a levantar cabeza, menos en la zona monumental, donde está todo más parado, porque es una parte de la ciudad que vive del turismo. Tanto en el Ensanche como en el centro comercial de As Cancelas empiezan a tratar de estabilizarse las ventas y está volviendo todo a la normalidad.

¿A qué se debe esa ligera mejoría?

Evidentemente influye la apertura total y que no haya cierres perimetrales, salvo en unas cuantas localidades. Los negocios de Santiago no viven solo de los compostelanos, mucha gente de puntos como Val do Dubra, Boqueixón, Padrón, Cesures, o Ribeira, entre otros, vienen a comprar aquí. Además, las vacunas empiezan a hacer efecto y todo eso se nota en las ventas.

¿Contribuyeron en algo las ayudas que el Ayuntamiento de Santiago está destinando a su sector?

Desde luego. Tenemos que agradecer el esfuerzo del Concello. Se volcaron con nosotros y sus ayudas fueron muy importantes, porque al principio nos sirvieron para soportar los intereses de los préstamos ICO y del Igape. También recibimos subvenciones para realizar obras a fondo perdido de 3.000 euros para todos los que las solicitaron. Y ahora mismo está abierto el plazo para otra línea de ayudas que va de 2.500 a 5.000 euros. El Ayuntamiento de Santiago es probablemente dentro de Galicia el Concello que más ayudas aportó al sector.

Además de esa línea de ayudas municipales, ¿recibieron algún otro tipo de apoyo por parte de Raxoi?

Sí, tenemos también los tiques de parquin para que la gente que realiza compras en nuestros establecimientos pueda aparcar gratis en varios de los estacionamientos privados de la ciudad. Y ahora está la fiesta del comercio Prima 21 y la campaña publicitaria con el eslogan Si es intelixente merca aquí. Eu merco aquí, muy bien llevada.

¿Os arropó el Concello durante esta crisis?

Totalmente. Tuvimos reuniones constantemente, casi vivíamos en el pazo de Raxoi. El Concello de Santiago estuvo muy pendiente de la marcha del comercio durante la pandemia y estamos muy agradecidos.

¿Qué expectativas tienen para la fiesta del comercio que se celebra este fin de semana?

Los establecimientos van a salir a la calle y queremos convertirlo en una celebración. Pensamos que las ventas van a subir gracias esta iniciativa, que además este año se va a desarrollar por todo Santiago, puesto que habrá actividades en el Ensanche, casco histórico, San Pedro, Fontiñas y Conxo. Tenemos que aprovechar para mandar el mensaje de que tenemos que comprar en nuestra ciudad y no hacerlo on line, porque es gente que paga sus impuestos en otros lugares.

Este año es la segunda edición de Prima 21, ¿piensan que va a funcionar mejor que en 2020?

Hay que destacar que tanto en esta como en la anterior edición todas las actividades fueron consensuadas entre el Ayuntamiento y todas las asociaciones comerciales de la ciudad. Creemos que este año va a salir mejor, porque contamos con la experiencia de la edición anterior. Tenemos mejores expectativas que el año pasado. Además, la gente responde bien cuando sales a la calle y hay un ambiente festivo. Hay que pensar que el estado de ánimo influye a la hora de comprar. Si tenemos una actitud negativa no vamos a comprar nada, pero si el ambiente es festivo la gente se anima y gasta.

Durante las fiestas de la Ascensión, aunque se celebraron con ciertas restricciones, los ciudadanos sí pudieron volver a disfrutar de ese ambiente festivo en la capital gallega tras muchos meses sin apenas ocio. ¿Lo notaron en las ventas?

Se notó muchísimo y eso que el tiempo no acompañó. Por eso estamos convencidos de que Prima 21 va a funcionar, porque es una fiesta centrada en el comercio.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones del sector en el ámbito municipal?

Seguimos manteniendo reuniones periódicas con el Ayuntamiento, que nos escucharon tanto en el tema de las ayudas como en el de la organización de Prima 21, y ahora empezaremos a negociar los tiques de aparcamientos para nuestros clientes.

¿Qué les diría a los compostelanos para animarles a comprar en el pequeño comercio?

Santiago no tiene grandes industrias, vive del comercio, la hostelería y el turismo. Los puestos de trabajo en Compostela pertenecen en un porcentaje muy importante a nuestro sector y son empleos muy estables. A los ciudadanos les diría que de ellos depende que siga habiendo esos puestos de trabajo en las tiendas. Además, espero que este fin de semana la gente disfrute de la fiesta y se lo pase bien.

¿Confían en una recuperación total de cara al verano?

Estoy convencido de que a partir de septiembre la zona vieja va a estar a tope. Esperemos que calles como la Rúa do Vilar recuperen poco a poco ese flujo constante de gente que tenía antes y que la gente vaya perdiendo el miedo a viajar. No nos olvidemos de que estamos en Año Santo, así que en el momento que se pueda circular libremente todo mejorará notablemente.