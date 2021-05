Continúa la acumulación de basura en contenedores y aceras

Las denuncias de vecinos por la presencia de basuras en las calles son una constante semana tras semana en la capital gallega, que sigue a la espera de la renovación del servicio de limpieza. Las últimas protestas llegan desde el barrio de Pontepedriña, donde los contenedores no dan abasto y las bolsas de basura cubren la acera. Otro caso reciente, y muy habitual en la capital gallega, es el de dos televisores que llevan varias semanas esperando a ser recogidos frente a los contenedores de la rúa Polonia, en el Polígono de Costa Vella.

En este momento, está en proceso el concurso público de adjudicación del servicio de basuras. Hace unas semanas, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, puso de plazo para que comience a funcionar el primer trimestre del próximo año. “A hipótese coa que traballamos é que se poida adxudicar en outubro e que poida estar plenamente operativo no primeiro trimestre do ano”, aunque todo dependerá del número de empresas que se presenten y de cómo avance la adjudicación. “Non podemos anticipar se haberá ou non recursos”, indicó.

El servicio contará con renovación de contenedores, aumento de las frecuencias de recogida y de un sistema para evitar desbordamientos. También se prestará especial atención a la recogida de biorresiduos con la implantación de un quinto colector, el marrón. El actual contrato, que se adjudicó en 2005 tenía una duración de diez años prorrogables por cinco más, ya estaba caducado, y funcionando en precario con los medios materiales y humanos de aquella época,