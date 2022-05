Conxo celebra su gran Banquete

El programa de la tercera edición de la Festa do Banquete de Conxo arrancó ayer con una escenificación del convite realizada por escolares de Santiago, que se desarrolló en un gran ambiente de alegría y diversión. La primera jornada de esta celebración, en la que se conmemora el banquete del 2 de marzo de 1856, incluyó, ya por la tarde, la actividad Coñéceo Máis, una yincana familiar por el bosque del banquete, y talleres de baile. Además, se llevaron a cabo los Cantos de Taberna, cuyos participantes recorrieron el barrio animando a la gente a cantar por las tabernas.

En cuanto a la jornada de hoy, a las 10.00 horas tendrá lugar la actividade inmersiva Baños do Bosque y, a las 12.00 horas, Quique Alvarellos y Susana Domínguez guiarán dos roteiros sobre la historia do Banquete de Conxo. Ya por la tarde, el CSC Aurelio Aguirre de Conxo acogerá (17 horas) la mesa redonda A guerra en Ucraína e a paz, en la que intervendrán Miguel Cabo Villaverde, profesor de Historia Contemporánea de la USC; Marcos Márquez, analista internacional, y representantes de AGA Ucraína y la Plataforma Galiza Pola Paz. El programa se completará con un Concerto da Coral do Psiquiátrico de Conxo, junto con la Coral Amigos do Castiñeiriño, el Coro de Habaneras Rocha Forte y el Coro Crecente en la Escalinata del Hospital Psiquiátrico de Conxo, a las 19 horas. Posteriormente, la Festa da Poesía, que contará con la participación musical de Bratzantifa, Hugo Guezeta, Su Garrido Pombo y las poetas Nuria Vil, Carlos da Aira, Mariña Maceiras, tendrá lugar en la Praza Aurelio Aguirre, a las 20.30 horas.

En cuanto al programa de mañana, el día grande del Banquete de Coxo, el Concello decidió ayer trasladar los actos programados para este domingo al próximo 29 de mayo, debido a las previsiones atmosféricas adversas. No obstante, el Mercado del Libro y de la Artesanía en la plaza Aurelio Aguirre de Conxo seguirá con el horario y actividades previstas tanto el sábado como el domingo.