Corte de tráfico na zona do Campo de Conxo a partir do 1 de febreiro

OBRAS. A partir do vindeiro mércores día 1 de febreiro, a Xunta de Galicia vai proceder coa reparación de parte do pavimento da obra que realizou no contorno do barrio de Conxo. O tramo afectado é o comprendido entre a rotonda de acceso da SC-20 e a rotonda da rúa Benéfica de Conxo, xunto a Televés. Estes traballos conlevan que, dende esa data e durante un prazo de 2-3 semanas, o tráfico de subida cara ao centro da cidade quedará cortado á altura da mencionada rotonda de Televés, circulación que xa estaba limitada ao bus urbano e transportes autorizados.

Queda permitida a circulación de entrada dende a rotonda da SC-20 cara a rúa de Torrente e adxacentes. Por mor deste corte, a partir do mércores 1 de febreiro ás 9.00 horas, produciranse varios cambios no transporte urbano. ECG