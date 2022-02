Crece la desesperación en el barrio de Conxo por las amenazas de los okupas

Después de que este periódico publicase hace solo unos días la problemática que están sufriendo un grupo de vecinos de Conxo de Arriba como consecuencia de la okupación de varias casas en ruinas situadas en la zona, el presidente del PP de Santiago, Borja Verea, visitó en las últimas horas el barrio para trasladarle su apoyo a los residentes afectados y mantener un encuentro con representantes de la asociación de vecinos Santa Marta Vedesma.

“Os veciños levan intentando poñerse en contacto co Concello desde hai máis de dous anos e durante todo este tempo ningún concelleiro do Partido Socialista os atendeu, esto é impresentable, o mínimo por parte dos nosos representantes municipais é escoitar á xente”, afirmó Verea, antes de añadir que “tanto Pedro Sánchez como Sánchez Bugallo están de brazos cruzados ante unha problemática que deixa moitas vítimas, non só as persoas que se ven privadas ilegalmente do goce da súa propiedade privada, senón tamén todos os veciños que residen nos inmobles onde se producen okupacións ilegais de vivendas, e mesmo en rúas e barrios enteiros, que se converten en focos de delincuencia producindo un forte quebranto da convivencia veciñal”.

En este sentido, los vecinos de Conxo de Arriba le trasladaron a Borja Verea que hace casi tres años “comezaron as ocupacións nos bloques de casas que están xusto enfrente do colexio Quiroga Palacios, e a partir de aí multiplicáronse os problemas de convivencia, ameazas e destrución da propiedade privada, convértendose a zona nun punto de venda de droga”.

Ante esta problemática, el diputado popular recordó que “o Partido Popular presentou unha modificación do Código Penal para facilitar o desaloxo de inmobles en menos de 12 horas desde que se teña denunciada a okupación ilegal dunha vivenda”, y esta propuesta, subrayó, “foi bloqueada polo PSOE”, que actúa, dijo, como “avogado defensor dos delincuentes e abandonando aos propietarios afectados”. “Aos okupas non se lles desafiuza, se lles desaloxa, e ás persoas vulnerables hai que protexelas”, señaló Borja Verea.

En esta línea, el presidente del PP de Santiago insistió en que “se Pedro Sánchez en Madrid non fixo nada por intentar solucionar o problema, Sánchez Bugallo tampouco fixo nada en Santiago, nin tan sequera se puxeron en contacto cos veciños afectados, nun caso de okupación que está afectando a dous barrios, Santa Marta e Conxo, e que ten atemorizados a veciños e propietarios, convertendo a zona nun punto de venda de droga á vista de todo o mundo e xusto diante do colexio Quiroga Palacios”.

Y añadió: “Non é xustificable que o Concello se desentenda desta problemática, cando ademais non é a primeira vez; todos lembramos nos últimos meses o que pasou en zonas como Pelamios, Belvís ou Cornes”.