Crece la euforia en O Son do Camiño

Ya se ha superado el ecuador del festival y, pase lo que pase en la última jornada de hoy, O Son do Camiño ha vuelto a triunfar, cosechando su tercer exitazo consecutivo. El jueves, tras la apertura de puertas, el Monte do Gozo volvió a vibrar con la presencia de miles de festivaleros tras dos largos años de espera, recuperando de nuevo las impresionantes aglomeraciones que muchos ya echaban de menos.

En esa jornada, miles de personas acudieron a los primeros conciertos, como el de Furious Monkey House, que dio el pistoletazo de salida al festival, pero el momento más sorprendente llegó con la actuación de C.Tangana, cuando el amplio espacio frente al escenario Xacobeo se vio ocupado prácticamente por completo.

Sin embargo, durante la jornada de ayer pudimos presenciar una expectación aún mayor. Tigre y diamante fueron los primeros en actuar, a las tres de la tarde en el escenario Estrella Galicia, mientras muchos festivaleros empezaban a llegar al recinto. Y a las 19.05, el espectáculo de Justin Quiles consiguió llenarlo de nuevo, aprovechando el entusiasmo de aquellos que ya se veían en el fin de semana, así como el clima caluroso y sin precipitaciones que acompañó durante la tarde, pese al riesgo de tormenta eléctrica que amenazaba esta segunda jornada.

No cabe duda, viendo la primera imagen que nos acompaña, que las vistas de las que gozó el cantante fueron envidiables. Y al igual que sucedió con C.Tangana, tras su concierto, se formaron largas filas de personas hacia los demás escenarios y al exterior del recinto, pero en esta ocasión no tardaron en regresar. Dani Fernández, Duki o Timmy Trumpet, pese a no actuar en el escenario principal, pudieron sentirse los grandes protagonistas de la jornada desde el escenario Estrella Galicia, contando con una masa de público que bien merecía un “segundo escenario principal”.

También fueron protagonistas los británicos Editors, que pusieron un punto de rock alternativo a la tarde; Anuel AA, cantante y compositor puertorriqueño que se ha convertido en uno de los raperos con más presencia en las listas españolas; y Justice, el dúo francés formado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, que como de costumbre en las últimas actuaciones, hicieron saltar al público con su música electrónica.

Hoy O Son do Camiño llegará a su final tras tres intensas jornadas, y todo apunta a que la tercera será la jornada más impactante de esta edición. Entre los artistas más destacados encontraremos, por un lado, a Nicki Nicole, Dani Martín, Jason Derulo o Tiësto, que ocuparán el escenario Xacobeo; y por otro, Nathy Peluso, Carolina Durante o Rigoberta Bandini, cuyo caché ha aumentado notablemente desde su participación en el Benidorm Fest junto a las Tanxugueiras. Harán vibrar al público desde el escenario Estrella Galicia.

Además de tener a todos estos grandes artistas como reclamo, lo visto en los últimos días nos indica que el miedo a las precipitaciones no ha frenado a los festivaleros. Pero además hay que tener en cuenta que esta será la única jornada en pleno fin de semana, por lo que si el viernes ya se notó una cierta mejoría, todo apunta a que hoy presenciaremos un Monte do Gozo lleno durante prácticamente todo el día, salvo que el cansancio haga mella.