HOXE. A libraría Numax acollerá este xoves, ás 20.30 horas, a presentación do novo poemario de Cristina V Miranda titulado Una ausencia no es un piano, editado por Olé Libros. A autora estará acompañada no acto polo poeta Samuel Merino (Pompa e Boato). A entrada é libre ata completar aforo. ECG