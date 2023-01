Críticas a Bugallo por librar a Mila Castro de explicar en el pleno el ‘caso Pichel’

El pleno que acoge esta mañana, a partir de las diez, el pazo de Raxoi, ordinario del mes de enero, se presenta de lo más movidito. Y es que todo apunta a que estará marcado por la polémica derivada del alquiler por parte del Ayuntamiento de una nave industrial en el parque empresarial de A Costa Vella vinculada al exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel. Todos los grupos de la oposición han exigido al gobierno local que dé explicaciones ante la Corporación por este asunto y que detalle todos los pormenores y medidas adoptadas para subsanar esta supuesta irregularidad, mientras que el ejecutivo ya ha indicado que ha puesto en marcha la mudanza de estas instalaciones.

A la vista de lo sucedido y del debate político que se ha generado, el portavoz municipal del Partido Popular, José Antonio Constenla, ha vuelto a insistir en la “falta de transparencia” del gobierno socialista al “negarse la concejala responsable del contrato de alquiler de este inmueble para servicios municipales, Mila Castro, a comparecer en el pleno de mañana (por hoy)”.

Desde el PP remarcan que el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, “tomó la decisión de no admitir esta solicitud y aplazar la comparecencia de la concejala para el pleno de febrero”. De esta manera, añaden, “la edil sigue sin responder y continúa escondiéndose cuando es la responsable principal de la contratación de la nave”. Además, apunta el PP, “nada sabemos de por qué Mila Castro propuso únicamente la nave propiedad Pichel ni si se lo indicó alguien; y, si fue así, quién fue y por qué lo hizo”.

Constenla sostiene que “queda patente que el alcalde faltó a la verdad cuando se comprometió a dar todas las explicaciones posibles en este pleno y ahora, a espaldas del vecindario, se niega a que esta concejala explique ante toda la ciudadanía lo que ha acontecido con este contrato”.

Asimismo, también subraya la “total opacidad y falta de transparencia” del gobierno socialista “al negar el acceso a los expedientes del alquiler de una nave y ante la falta de respuestas y las mentiras repetidas, una y otra vez en estos días, por parte del alcalde”.

El portavoz popular explica que se solicitó distinta documentación, entre ella el informe del secretario del Ayuntamiento sobre la documentación entregada por José Manuel Pichel a este y también el expediente de contratación de la nave alquilada, “pero la realidad es que, día de hoy, nada se sabe de esta información”.

A la denuncia de José Antonio Constenla respondió ayer el portavoz del grupo socialista municipal, Sindo Guinarte, quien señaló que “o regulamento orgánico do pleno municipal establece que cando se solicita unha comparecencia no pleno se vota primeiro a súa admisión, e realízase no pleno seguinte. E iso é o que vai acontecer nesta ocasión coma nas demais”. Con esto, indicó que la comparecencia de Castro se votará en la sesión de hoy y de salir aprobada, “o que é moi probable”, se producirá en febrero. “Ninguén trata de agocharse nin evita comparecer”, remarcó el también teniente de alcalde.