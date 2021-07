Críticas pola demora na execución da Vía Verde entre Oroso e Santiago

Santiago. O Grupo Popular, mediante unha iniciativa da concelleira Ana Sabel, vai preguntar ao Goberno local polo que consideran unha parálise no proxecto da Vía Verde entre Santiago e Oroso, “o que está a producir un notable atraso nun tramo que debería ser prioritario”.

Desde o PP afirman que durante o acto celebrado por mor do inicio das obras do tramo entre Oroso e Ordes o pasado venres non se fixo ningunha mención pública ao resto dos tramos, en especial do tramo decisivo dunha vía que comunicará cinco concellos coa capital de Galicia. “Volve a poñer de relevo a falta de implicación do Goberno de Sánchez Bugallo para impulsar esta actuación”, denuncian os populares.

A idea da futura Vía Verde é aproveitar o vello trazado ferroviario en desuso na vella liña Santiago-A Coruña, de 36,5 km. ECG