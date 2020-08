Culminan en tiempo récord la ampliación del Monte do Gozo

··· Este año estaban previstas en el Monte do Gozo importantes citas musicales como antesala al Xacobeo 2021. Evidentemente, debido a la crisis del covid-19 estos festivales y conciertos tuvieron que ser aplazados. Así, O Son do Camiño se celebrará en junio del año que viene, en una edición que promete ser innolvidable y con un cartel reformulado.

··· El concierto del artista puertoriqueño Marc Anthony, que tenía previsto celebrarse un día después de O Son do Camiño, se trasladó finalmente al 21 de junio del año que viene. Las entradas siguen siendo válidas para esa fecha, pero también hay la posibilidad de devolverlas. Lo mismo ocurre con O Son do Camiño. También el grupo Extremoduro tenía programada una parada en su gira de despedida en el auditorio compostelano. La actuación se traslada al año que viene, pero en este caso la banda todavía no ha dado fechas concretas. Las entradas siguen siendo válidas y también se pueden devolver.