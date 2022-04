Darío Villanueva hablará sobre la vocación europeísta del Camino

Director de la Real Academia Española entre 2014 y 2018, el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y profesor emérito de la Universidad de Santiago, de la que fue decano de Filología y rector, será el principal invitado de la jornada organizada para el próximo miércoles, día 26, por la Asociación de Periodistas de Galicia.

Se trata del seminario A Maxia das Rutas de Compostela, que se celebrará en el Edificio Cervantes/ Abanca, a las 19.30 horas, donde el ex director de la RAE ofrecerá una conferencia titulada Camiño de Santiago: Pegada do Camiño nas persoas e en Europa, que dará pie a un coloquio, y en la que hablará de la vocación europeísta que distinguió este fenómeno de la ruta jacobea desde sus orígenes.

También, de cómo el Camino de Santiago, ya en pleno siglo XXI, se muestra cada vez más abierto a la integración de huellas físicas, culturales y espirituales dejadas por peregrinos procedentes de todos los rincones del mundo.

Precisamente esta es la base de una exposición comisariada por el propio Darío Villanueva que pudo verse hasta el pasado mes de febrero en la Biblioteca Nacional Española, antes de viajar a Compostela en marzo para instalarse en la Cidade da Cultura, donde puede visitarse hasta el 29 de mayo.

La muestra recoge una selección de piezas significativas de las facetas históricas, culturales, artísticas, literarias, sociológicas, políticas, antropológicas, geográficas, paisajísticas y vivenciales que la peregrinación a Compostela ha producido desde hace más de un milenio, a través de una selección de manuscritos, mapas, fotografías, piezas musicales, libros de viaje, grabados, estampas o referencias fílmicas al Camino, nombrado en 1987 por el Consejo de Europa Itinerario Cultural Europeo y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2004.

INVITADOS. No será esta la única actividad de la jornada, que incluye además un taller coloquio titulado Experiencias sobre a marcha dun Camiño imperecedoiro, y que incluirá la intervención de varios periodistas, entre ellos Francisco Contreras Gil, documentalista y escritor, que hablará de As claves máxicas do Camiño do século XXI.

También participará con su intervención O Camiño en primeira persoa. Experiencias e descubrimentos dun trofamundos el blogger Carlos Olmo Bosco, viajero profesional, que compartirá sus experiencias en la Ruta.

Además, el escritor José G. Barral Sánchez, por su parte, hablará de A maxia das rutas. Historia, vivencias persoais no Camiño e na cidade de Santiago, dando paso al último coloquio de la jornada.