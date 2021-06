De seis de la mañana a doce de la noche: el horario de la moderna cafetería ‘intermodal’

Santiago. La actual escalinata de piedra desempeña un papel fundamental en la comunicación, ya que permite conectar el Hórreo, que está en la parte alta, con la entrada y las taquillas de la estación de tren, que están en la parte baja. De ahí que sean la principal vía de comunicación entre ambas.

La cuestión es que la entrada y las taquillas de la nueva estación estarán a la misma altura, la de la calle del Hórreo, además de que el paso de peatones principal se va a colocar justo delante, por lo que la mayoría de las personas accederán a través de este punto, sacarán el billete y bajarán por dentro al andén.

A partir de ahí, y como explicaba el viernes la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, la escalinata quedará sin “funcionalidad”, es decir, no sería práctica ni a la hora de entrar ni a la de salir de la estación porque queda lejos de los edificios y también de los pasos de peatones.

La explanada situada debajo, donde ahora está el aparcamiento en superficie, quedará reservada para los autobuses, los taxis y los vehículos de alquiler. El aparcamiento, que contará con 460 plazas, estará situado en la explanada situada a la izquierda de la antigua estación, junto a la avenida de Lugo, contará con una marquesina y pasarelas cubiertas para llegar bajo techo a la estación.

De esta forma, la escalinata no servirá ni para conductores ni para peatones, que no van a descender ni subir por ella con las maletas, teniendo ascensor y escaleras mecánicas dentro de la estación, mientras que para coger un bus o un taxi no haría falta subir hasta el Hórreo.

Por todo ello, señaló que sería necesario abrir un debate sobre esta estructura de piedra que se construyó a mediados del siglo pasado cuando se puso en marcha la estación del ferrocarril, y se diseñó imitando la existente en la iglesia de A Escravitude. Según explicó, para Adif, cualquier decisión será aceptable.

La cuestión es que la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de la pasarela le suponen al Ayuntamiento un desembolso anual de más de cien mil euros, y ahora habría que sumarle el coste añadido de esta instalación que quedaría exclusivamente como un elemento decorativo más en el recinto.