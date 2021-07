Del Quijote a Os Lusíadas: el Camino en la literatura épica

Me fui a Alemania, junteme con estos peregrinos, que tienen por costumbre de venir a España, muchos de ellos cada año...., andándola casi toda, y no hay pueblo ninguno de donde no salgan comidos y bebidos. Estas líneas pertenecen a la obra más célebre de nuestra literatura, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, publicada por Miguel de Cervantes escrita a principios del siglo XVII. La historia de caballerías esconde referencias al Camino como la que cita este pasaje. En él, además de la referencia religiosa que subyace al citar al peregrinaje en esa época, se plasma la costumbre gastronómica y cultural que esconde la ruta xacobea: el descubrimiento de los pueblos por los que pasan los Caminos y la gastronomía que envuelve a esas terras y que después los peregrinos exportan a sus lugares de origen.

Otro ejemplo está en la La vida y hechos de Estebanillo González, en el que se puede leer: Viéndome sin esperanza de librea y en posesión de sarna y las tripas como trancahilo, traté de ponerme en figura de romero, aunque no me conociese Galván, por ir a ver a Santiago de Galicia, Patrón de España, y por ver la patria de mis padres y principalmente por comer a todas horas y por no ayunar a todos tiempos. Llegamos a la Ciudad de Santiago, que, por que no me tengan por parte apasionada por lo que tengo de gallego, me excuso de decir lo mucho que hay en ella que poder alabar.

Estos son solo dos de los ejemplos de la presencia del Camino en la literatura clásica, especialmente en la épica, que han sido recopilados por el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou. Este experto del Camino acaba de exponer algunas de esas citas en un evento celebrado en Logroño donde se presentó el libro Crónica de un peregrino singular, de edición múltiple inspirado por José Luis Gómez y publicado por Mundiario. En su intervención (puede verla aquí completa), Palmou explicó que “la peregrinación a Santiago se configura incialmente como una manifestación esencialmente religiosa, que luego se ramifica en una compleja red de causalidades e influencias, entre las que tiene una presencia importante la literatura. El Apóstol es invocado constantemente en las guerras entre moros y cristianos, y así lo recoge la literatura épica”. En este sentido, El Cantar del Mío Cid, un cantar anónimo sobre Rodrigo Díaz de Vivar el Campeador, cita: Los moros llaman ¡Mafomat! y los cristianos ¡Santi Yago!

Las referencias literarias al Camino trascienden las obras en nuestra lengua, y aparecen en la prestigiosa epopeya en verso Os Lusíadas, obra maestra de la literatura portuguesa escrita por Luís de Camões. En ella, al relatar la importante batalla de Rio Salado, se puede leer: Eis as lanzas e espadas retenían / Por cima dos arneses (bravo estrago) / Chaman, segundo as Leis que alí seguían / Uns Mafomede e os outros San Iago. Otro ejemplo versado es el de Fray Luis de León, en el contexto de la conquista de América, escribe con referencia al nuevo mundo: De tu virtud divina / La fama que resuena en toda parte / Siquiera se vecina / Siquiera más se aparte / A la gente conduce a visitarte / El áspero camino / Vence con devoción, y al final te adora / El franco, el peregrino / Que libia descolora / El que en poniente, en el levante mora.

Para Palmou, una de las obras más relevantes llegaría en el siglo XII, cuando “el Códice Calixtino recrea la Ruta, a través de sermones, imnos, milagros, textos litúrgicos y la más célebre guía del Camino de Santiago, con itinerarios, amplias referencias a las costumbres, santuarios, pueblos y ciudades de la Ruta; con otros datos de interés para la seguridad de los caminantes”, explica el presidente de la Academia Xacobea. “Podemos afirmar que la peregrinación por el Camino de Santiago es factor decisivo para el nacimiento y desarrollo de una parte importante de la poesía y la literatura medieval europea”, concluye Xesús Palmou después de citar as Cantigas de Santa María, obra referente de la literatura medieval, obra de Alfonso X El Sabio. En ella, se describe el peregrino ahorcado, uno de los hechos más divulgados del Camino de Santiago.

Además, las peregrinaciones, son fuente también de una literatura más popular, que integran los cantos y las narraciones de los peregrinos por los Caminos de Europa. En este sentido, Xesús Palmou cita al profesor Filgueira Valverde: “Peregrinar es viajar en oración, es tanto como decir viajar cantando, cantando se sale y se entra en las ciudades y templos, cantando se camina y se pide”. Más actual es El peregrino a Compostela, Diario de un Mago, escrito por Paulo Coelho, miembro también de la Academia Xacobea, y que ha vendido veinte millones de ejemplares de esta obra con gran éxito internacional, especialmente en Brasil.

“Podemos afirmar que la peregrinación por el Camino de Santiago, es factor decisivo para el nacimiento y desarrollo de una parte importante de la poesía y la literatura medieval europea”, concluye Palmou, que reitera que hoy en día el Camino sigue inspirando a centenares de escritores que desde la ficción, el ensayo, el reportaje o la poesía, recrearon y recrean el Camino, sus enigmas y sus encantos, dando origen a un variado corpus documental de gran difusión en todo el mundo.

Es el caso de la Crónica de un peregrino singular, escrito de forma colaborativa por trece Académicos xacobeos, y que recoge importantes aspectos de la peregrinación, como son: el arte en los Caminos de Santiago, el hospedaje y alimentación de los peregrinos, pisadas milenarias de la peregrinación; espiritualidad, seguridad en el Camino, el Camino visto desde Japón; o la protección cultural, ambiental y paisajística de la Ruta.