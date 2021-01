Demoras desesperantes de hasta un año y medio para abrir un negocio

La burocracia es lenta y bien lo saben los alumnos del colegio de Lavacolla, que no pueden usar un pabellón terminado hace un año, porque no cuentan con los suministros de agua y luz. Y es que fuentes consultadas por este rotativo confirman que la espera para abrir un negocio en Santiago o realizar una obra puede alargarse durante un año o año y medio, incluso, si son varias las administraciones involucradas.

Otra complicación añadida suele ser que la empresa o el local en cuestión se encuentre en el Camino de Santiago, lo que exige tanto el visto bueno de Patrimonio del Concello, como de este organismo de la Xunta, lo que también puede aumentar la tardanza.

Además, es común que surjan incidencias con los suministros como la electricidad, el agua o el gas, que en los casos más complejos suelen dilatarse de cinco a seis meses. Cualquiera que ha realizado una obra o abierto un negocio en Santiago sabe que las esperas son muy largas.

Es una situación que causa graves problemas, de tipo económico, porque la gente que no puede cumplir con los plazos de entrega de obras, pierden ayudas públicas, créditos, avales bancarios, o incluso se ven obligados a pagar alquileres en locales en los que no pueden iniciar la actividad económica.

Todo esto provoca que uno se lo piense mucho a la hora de emprender o realizar una obra, porque la espera puede superar el año, fácilmente.

El CASO DEL COLEGIO RODRÍGUEZ XIXIREI. Esa es la experiencia de las 150 familias que llevan a sus hijos al colegio Mestre Rodríguez Xixireri, que tienen que ver cómo sus hijos no pueden disfrutar de sus recreos cuando llueve y tienen que quedarse sentados en clase, a pesar de que el pabellón multiusos está terminado desde hace bastantes meses.

El Ayuntamiento de la capital gallega explicaba hace unos días que la tardanza se debía “a que estaban a la espera de un informe de Patrimonio para la instalación de los suministros de saneamiento y de electricidad”.

Este diario se puso en contacto con la Consellería de Educación y Cultura, que recalcó que se trata “dunha infraestrutura de titularidade municipal, xa que foi construída polo Concello de Santiago co obxecto de ofrecer un servizo conxunto ao CEIP Mestre Rodríguez Xixirei e aos veciños desta zona (Lavacolla) fóra do horario escolar. E, polo tanto, a súa posta en funcionamento é competencia exclusiva do Concello”.

Asimismo, explicaron que fue este pasado diciembre cuando el Ayuntamiento “solicitou á Consellería o informe preceptivo de Patrimonio (xa que o pavillón está no ámbito do Camiño de Santiago) para poder acometer as conexións de auga e luz. A Dirección Xeral do Patrimonio rematou o informe que xa autoriza ao Concello a comezar coa instalación dos suministros de auga e electricidade”.

Además, desde el departamento de Educación explican que “cando se proxectou a construción deste pavillón de usos múltiples, houbo un acordo entre o Concello e a Xunta segundo o cal a Consellería se encargaba das obras necesarias para comunicar o pavillón co CEIP. Esta conexión, na que o Goberno galego investiu máis de 50.000 euros, está concluída e funcionando (xa que tamén actúa como un novo acceso ao centro escolar)”.

Por último, el departamento de la Xunta añade que “hai un compromiso da Consellería co CEIP Rodríguez Xixirei, no que se vai levar a cabo unha actuación de rehabilitación para a cal xa está encargado o proxecto técnico”.

Ante la falta de soluciones y la tardanza, el ANPA enviará en los próximos días una carta a la Consellería de Educación para solicitar la apertura del pabellón, aunque sea sin luz y agua. “Solo queremos utilizarlo como patio cubierto, así que nos da igual que no haya electricidad o agua, porque solo se va a usar de día y hay suficiente luz natural. Nos comprometemos a no utilizar los vestuarios o los baños. Si hay alguna opción legal para usarlo así, reclamamos que nos den las llaves, porque además sabemos que la obra ya está recepcionada por el Ayuntamiento”, comentan los padres.

