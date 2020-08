Denuncian el abandono de camadas de gatitos en las colonias felinas de Santiago

Diferentes asociaciones de protección animal de Santiago llevan tiempo promoviendo la esterilización de perros y gatos para evitar camadas indeseadas. Sin embargo, el mensaje parece que no termina de calar en la sociedad y cada dos por tres algunas entidades que se ocupan de gestionar las colonias felinas de Compostela se encuentran con camadas de gatitos que han sido abandonas en estos lugares y que en la mayoría de los casos acaban muriendo. Una de estas asociaciones es Micos do Barrio, que a través de su página web, y aprovechando la celebración este pasado domingo del Día del Gato Callejero, pidió a los ciudadanos que dejen de abandonar gatitos recién nacidos en las colonias controladas, ya que se está convirtiendo en una práctica habitual.

Desde esta agrupación explican que “las colonias felinas no son puntos limpios donde se puedan dejar los animales que ya no se quieren, o que se encuentran y no se sabe qué hacer con ellos. Tampoco se pueden llevar los animales que te gusten, porque a alguien se le antoje, puesto que no sabes si ese animal tiene unas necesidades especiales o está con mediaciones, etc. Por otra parte, están registrados y sus voluntarios responsables se preocupan”, si los felinos desaparecen de repente.

Ponen como ejemplo una de las colonias de Santiago donde todos los felinos que fueron abandonados no pasaron del año de vida. “Cuando se abandona un animal en una colonia o en cualquier lado, ni se les hace un favor, ni son felices, ni vivirán mejor, ni suelen adaptarse. En el caso de Villa Pocholos, en los 3 últimos años, el 100 % de los animales que allí se han abandonado y que no fueron retirados, por desgracia, murieron en menos de un año, con mayor o con menor sufrimiento”, comentan.

Recuerdan que “abandonar un animal es un delito. Está fijado por ley y constituye un maltrato. Eso significa que tanto si se hace por ignorancia, por falsas creencias o sencillamente porque esa persona considera que es lo mejor para ellos, la realidad es diferente. Esa persona actúa como un o una delincuente y como un o una maltratadora y nos obliga a activar el protocolo de actuación correspondiente”.

Micos do Barrio señala que cuando se abandonan gatos en las colonias tienen que retirarlos, “porque están en situación de vulnerabilidad absoluta y pasan a ser gestionados por el servicio municipal”. Asimismo, proceden a “interponer la respectiva denuncia, en la Policía Nacional y por registro municipal, para que se actúe en consecuencia”, aseguran.

En caso de encontrar un animal y no saber qué hacer con él, lo mejor es llamar al 112 para que activen el servicio municipal de recogida de animales. “Llevarlo y dejarlo en una colonia sigue siendo un abandono y actuaremos en consecuencia. Si tienes una camada y no puedes hacerte cargo, por favor, valora castrar a tu animal. Eres su responsable. Regalar animales o abandonarlos, no es la solución, ni se está actuando de forma responsable. Contribuyes a saturar refugios, asociaciones y ciudadanía sensible, además de generar un montón de problemas de todo tipo. Las malas praxis de unos pocos terminan afectando a muchos”, explican en Micos do Barrio.

santiago@elcorreogallego.es