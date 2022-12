Denuncian el depósito continuo de muebles viejos en las avenidas de Barcelona y Bilbao

Santiago. Vecinos de las avenidas de Barcelona y Bilbao manifestaron su enfado por el comportamiento de algunos ciudadanos que no dudan en depositar en la calle enseres que ya no usan en pleno día festivo. Ocurrió este jueves, día de la Inmaculada Concepción, en la avenida de Bilbao, donde los residentes del barrio se encontraron a primera hora de la mañana con varios colchones y un somier junto a la isleta de contenedores. Quien se desprendió de estos muebles lo hizo en una jornada en la que no estaba previsto que pasase el camión que recoge este tipo de residuos. Los vecinos denuncian que se trata de un comportamiento que en los últimos meses se ha convertido en habitual; por lo que piden civismo y respeto de las normas de convivencia. Critican, con razón, que haya personas que se saltan los horarios y fechas establecidas para desprenderse de este tipo de residuos. Cabe recordar que está prohibido depositar los muebles y otros enseres en los espacios públicos o en los contenedores de restos, para que sean retirados por los camiones de recogida domiciliaria. Si se desea una recogida puntual, podrá solicitarse a través del teléfono 981 565 469. redacción