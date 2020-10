Desalojan en Castrón Douro un inmueble que llevaba un año okupado

La okupación sigue siendo noticia en las calles de Santiago. En la mañana de ayer se puso de manifiesto que los procedimientos penales, aunque tarde, surten su efecto. Y es que Policía y comisión judicial se desplazaron a las 10.00 horas hasta el número 23 de la rúa Castrón Douro para desalojar un inmueble okupado desde hacía casi un año por una pareja de jóvenes de unos 30 años de edad.

Al llegar al lugar, una casa de planta baja y buhardilla típica de la zona que llevaba 10 años en estado de abandono, las autoridades se encontraron con un escenario distinto al que habían imaginado.

El hombre y la mujer a los que tenían identificados previamente no estaban en el interior de la vivienda, donde sí se hallaba otro joven, unos cuantos años menor y no identificado, “nervioso” ante la llegada de los agentes y pidiendo una prórroga que, evidentemente, no estaban dispuestos a concederle.

“El abogado del turno de oficio les convenció de irse del inmueble voluntariamente, porque sino los iban a sacar por la fuerza”, explica Iria Platero, abogada de los propietarios, que añade que “acordaron irse sin intervención de los Cuerpos de Seguridad”.

Por lo que intuyen los allí presentes, este caso no se trata de una okupación por parte de bandas organizadas, sino que “el perfil de estas personas se corresponde con el de gente marginal”.

Con todo, pese a que esta ha sido una de las desokupaciones con final feliz, los moradores pudieron gozar de las instalaciones todo un año antes de que se les obligase, por orden judicial, a abandonarla.

“El procedimiento penal comenzó el 15 de noviembre del pasado año y se reiteró la medida cautelar el 1 de septiembre de este año”, indica la abogada, que concreta que “tardaron un mes y medio en desalojar”. Y esos 11 meses que tardó el procedimiento penal en resolverse, lo convierten en un desalojo “bastante rápido”.

“Nos enteramos de que había okupas porque nos avisaron los vecinos alertados por el fuerte ruido que causaron al echar la puerta abajo”, asegura Iria Platero. Primero, se solicitó el desalojo civil, pero los mismos inquilinos reocuparon el inmueble. Ahora, en la zona, todavía permanecen dos viviendas okupadas.