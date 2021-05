Desactivada en Santiago una fiesta con drogas y alcohol tras pedir auxilio una joven

··· Los vecinos de la rúa Nova de Abaixo se sumaron este sábado a las quejas que ya hicieron públicas numerosos ciudadanos en Santiago por el “desconocimiento y la poca efectividad del 091”, el teléfono de asistencia del Cuerpo Nacional de Policía. “Llamamos varias veces y parece que están perdidos. Les dices la calle y te responden que no la encuentran, cuando está en el mismo centro de Santiago y es muy conocida”. Como recogía esta misma semana EL CORREO, desde que el servicio se concentró en A Coruña, donde ahora se atienden las llamadas de tres provincias gallegas (A Coruña, Lugo y Ourense) parece que se han retrasado los tiempos de actuación, además de que muchas llamadas no reciben respuesta, como también denuncia el SUP.