Desesperación en el rural por la pésima conexión a internet en pleno siglo XXI

El grupo municipal del BNG trasladará una moción al Pleno para que el Concello adopte las medidas oportunas “para axilizar as licenzas necesarias para a instalación de Internet no rural compostelán”. “Tendo coñecemento de que existen 43 núcleos rurais que non se recollen na proposta para implantar Internet nas aldeas de Compostela e de que existen unha serie de solicitudes de permiso para actuacións necesarias para desenvolver a fibra óptica no territorio municipal, que foron denegadas ou están pendentes de resolución, resulta imprescindíbel unha actuación decidida por parte do Goberno local para acelerar este proceso”, indicó ayer Goretti Sanmartín, portavoz municipal del BNG.

En este sentido, reclamará en el Pleno que se incluyan las 43 localizaciones que “non aparecen na proposta para a conexión de fibra óptica, co fin de non perder os fondos europeos destinados a este obxectivo para a instalación de Internet de alta velocidade nestes emprazamentos”. También demanda que el gobierno local establezca “un prazo para a instalación de Internet de alta velocidad tanto en el casco histórico como en el rural”.

“Coa posta en marcha da administración electrónica e de diversos servizos online de empresas que se implementaron a raíz da pandemia, de continuar a carencia do servizo de internet en determinados núcleos de Santiago estase a agravar a fenda dixital e a discriminación entre residentes nunhas zonas ou noutras”, afirmó Sanmartín, quien incidió en la importancia de que exista “unha cobertura de TDT, de conexión móbil e a Internet con banda larga sen diferenzas entre as persoas, empresas ou particulares polo lugar en que vivan”.