Desesperación en el sector hostelero mientras las rúas se visten de Navidad

Una semana exacta para que la iluminación navideña viva su encendido en las calles de Compostela. Ayer, los operarios colocaban los adornos de la Plaza Roja y de otras de las rúas de la ciudad para tener todo a punto de cara a un alumbrado que será uno de los más caros de los últimos años. Esto se debe al aumento de presupuesto destinado a la Navidad tras los recortes de una Ascensión inexistente y de un Apóstol a medio gas. El Franco tiene también sus guirnaldas colocadas y el tradicional abeto de led reposa ya en el Obradoiro.

Más luces, con más presupuesto y en más partes de la ciudad para una campaña navideña que pasará a la historia como la peor para el sector hostelero. Con las continuas restricciones de movilidad, pocos se aventuran a planear una escapada y la restauración todavía sigue a la espera de que le permitan abrir sus puertas. Una vez ocurra, seguirá siendo con restricciones horarias que impedirán las tradicionales cenas de Navidad tal y como las conocíamos, pues serán con aforo reducido.

Las cenas de amigos, de empresa, promociones de Nochebuena, cotillones de Nochevieja... Si hace unos meses era una incógnita cómo serían las fiestas de este año, ahora que la duda se va despejando el panorama no pinta nada alentador. Ruina es la palabra que más repiten los representantes del sector hostelero. “Esto es una desgracia”, asegura el director del Eurostars Araguaney, Ángel González. Un año normal, a estas alturas, ya tenía casi todos los fines de semana ocupados con cenas de empresa, el puente de la Constitución al completo, reservas para alojarse en Navidad y las primeras llamadas para la tradicional fiesta de Fin de Año. “La ocupación estaba ya al 70 % y ahora no llega al 10 %”, afirma González quien reclama más ayudas para la mediana empresa y más implicación institucional para hacer de Compostela un lugar con atracción en Navidad, como ocurre en Vigo.

El Araguaney , en primera línea en cuanto a calidad hotelera en la ciudad, tiene a la mitad de la plantilla en ERTE. Su situación es similar a la que viven otros de los grandes hoteles de la ciudad. El Parador –Hostal de los Reyes Católicos– cerró el pasado día 13 con la previsión de reabrir la primera semana de diciembre. “Sobre todo la noche de fin de año era un apoyo muy importante para la temporada de invierno”, cuenta su director, Santi Carrera, y nombra el Puente de la Constitución y las noches de Nochebuena y Nochevieja como los principales eventos del año en lo que al restaurante se refiere.

Ante esta situación, muchos directores de hoteles de la ciudad se ven completamente derrotados. Uno de ellos llega a decir que “esto es la muerte” del sector y lamenta que no haya nada que puedan hacer para revertir esta desafortunada situación. “No hay alternativas. ¿Qué vamos a hacer si cada vez hay más restricciones?”, se pregunta. Coinciden en que diciembre es el mejor mes del año para una restauración que ya ha perdido miles de euros en la campaña estival más floja que se recuerda.

A esto hay que sumar la incertidumbre. Pese a que el Concello de Santiago ya no está en alerta roja y los contagios hayan bajado, aún no se sabe qué restricciones habrá en diciembre. Hostelería Compostela ya ha rechazado la propuesta pactada por la Xunta con otras de las asociaciones gallegas, y han expresado que “non nos vale con abrir ata as cinco da tarde”. Su petición, enviada a la Administración, pasa por retrasar el toque de queda a las 00.00 horas, y aumentar los aforos y el número de personas por mesa.