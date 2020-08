Despoblación en la zona norte y éxodo al sur

Dotar de abastecimiento de agua a todos los núcleos del rural antes del año 2027. Es una de las acciones que desde la Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago (Ferusa) consideran como prioritarias. En este sentido, señalan que los datos son contundentes: hasta 90 núcleos no tienen abastecimiento de agua ni saneamiento. Hay hasta cuatro parroquias, Busto, Carballal, Cesar y Santa Cristina de Flecha, todas en la zona norte, “nas que non hai ningún núcleo con saneamento nin abastecemento de auga”, apuntan, antes de añadir que esta carencia generalizada “afecta tamén, por suposto, a infraestruturas esenciais do rural, como centros educativos y socioculturales”.

Y ponen un ejemplo: “O CEIP Casas Novoa, en Pontesionlla-Enfesta, a escasos seis kilómetros da cidade, non está conectado á rede de saneamento”. Desde Ferusa inciden, además, en que “a dotación dos servizos básicos de abastecemento de auga e saneamento xa era considerada prioritaria polo Concello de Santiago no ano 1991”. Sin embargo, añaden, “tres décadas máis tarde, a situación segue practicamente igual, e as melloras previstas no PXOM (2008) para o rural seguen sen executarse 12 anos despois”.

Subrayan, además, que solo 70 núcleos de los 215 totales cuentan con ambos servicios (abastecimiento y saneamiento), lo que supone, dicen, “un paupérrimo 32,6 % del total”, y que, de estos, “un 70 por cento corresponden a parroquias do sur do Concello de Santiago”.

Asimismo, desde Ferusa inciden en que más de la mitad de la población del rural se concentra en las parroquias del sur, de notable menor superficie que las del norte, “o que resulta nunha densidade poboacional tres veces superior na zona meridional (151 hab/km2) que na parte setentrional (49 hab/km2)”. Todos estos parámetros propician que la población más envejecida esté en la zona norte del rural compostelano: en once parroquias el porcentaje de habitantes de 65 años o más supera el 20 por ciento.

En definitiva, los vecinos de esta zona de Santiago sostienen que “a carencia de servizos básicos é un dos elementos que retroalimenta o círculo vicioso da despoboación e o subdesenvolvemento”, tal y como subrayó la presidenta de Ferusa, Cruz Vázquez, quien reclamó el apoyo municipal durante el pleno de aprobación de los Presupuestos de 2020, en el que las inversiones en el rural de Santiago fueron uno de los ejes del debate para la aprobación de las cuentas.

En este sentido, Raxoi garantizó un mínimo de 2,5 millones de euros de inversión anual en la zona rural, cifra a la que habría que sumar un millón más para el mantenimiento de la red viaria. En este sentido, desde las distintas asociaciones de vecinos apuestan por un “rural vivo, desenvolvido, poboado, cunha calidade de vida semellante á da cidade en termos de servizos básicos”.