Destinados a vivir

en el día de hoy, al menos en Occidente estamos tan aferrados a la vida, que incluso cuando estamos sometidos a restricciones o bien nuestro estado de salud es poco estable, deseamos permanecer en esa situación, más bien que morir. Las personas creyentes, que tienen verdadera fe en el Dios vivo, dador de vida, afrontan la muerte con la esperanza de que Dios las haga resucitar y vivir con Él. Un ejemplo de esta actitud, por citar a un santo, autor de una parte del Nuevo Testamento, la tenía San Pablo, que “deseaba morir, para estar con Cristo”. La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del 2º libro de los Macabeos, muestra la actitud de siete hermanos, aleccionados por su madre, ante las amenazas de los seléucidas, empeñados en hacerles quebrantar la Ley mosaica. Despreciaban la vida recibida de Dios, para hacer lo que a Dios le agradaba; y esperaban que ese Dios se la hiciera recobrar. Para ellos, valía la pena morir a manos de los hombres, cuando tenían la esperanza de que el propio Dios los iba a resucitar. San Pablo les dice a los Tesalonicenses que Dios les ha dado un consuelo permanente y les ha hecho vivir una gran esperanza. Confía en que el Señor los libre de los malvados, pues no todos profesan la fe; y que el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen la venida gloriosa de Cristo, de modo que gocen con él en la vida que él les dará. Jesús discute con los saduceos, que no creen en la resurrección. Algunos de esa secta vienen a decirle que con ella sería muy complicada la vida eterna, al no estar claro a quién pertenecería una mujer si se hubiera casado sucesivamente con siete hombres, muertos el uno detrás del otro. Jesús responde que, en la vida eterna, no habrá emparejamientos de los seres humanos, pues serán como ángeles. Y, en lo que respecta a lograr la vida, si no fuera así, poco dominio tendría Dios, al darle el título de “Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob”, si esos tales estaban muertos...