Detida unha parella por catro roubos a peregrinos en albergues e hospedarías en varios municipios coruñeses

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

A Garda Civil do Posto Principal de Milladoiro, en Ames (A Coruña) detivo a unha parella veciña da Coruña como presunta autora de catro delitos de roubo con forza e un delito de furto a peregrinos en albergues e hospedarías do Camiño de Santiago. Segundo relatou o Instituto Armado, a denominada 'Operación Protegrino', que se enmarca no Plan de Seguridade Ano Santo Xacobeo 2021, iniciouse por mor dos roubos perpetrados en diversos albergues e hospedarías do Camiño Francés e Portugués nas localidades de Arzúa, Ames e Padrón entre os meses de xuño e xullo deste ano.

Estes feitos producíanse normalmente en horario nocturno, cando estas dúas persoas "aproveitando que os peregrinos se atopaban descansando ao final da etapa correspondente, forzaban as portas de acceso aos establecementos e, unha vez no interior, subtraían os efectos dos peregrinos", sinalan as mesmas fontes, así como comestibles das neveiras comunitarias e forzaban as máquinas expendedoras para a subtracción da recadación que contivesen. No transcurso da operación, como froito do traballo de campo realizado e a análise da información solicitada, a Benemérita logrou a identificación plena dos autores destes ilícitos e centrou a partir dese momento os seus esforzos na localización destas dúas persoas.

CON MALETAS

Deste xeito, os gardas lograron interceptar a estas dúas persoas cando viaxaban nun vehículo repleto de maletas, "o que indicaba a súa intención de trasladar a súa residencia a outra zona", subliñan as mesmas fontes. A Garda Civil procedeu á detención desta parella por catro delitos de roubo con forza co resultado de nove persoas prexudicadas e un delito de furto con dúas persoas afectadas. Respecto diso, as mesmas fontes puntualizan que a muller fora detida no ano 2018 na explotación da 'Operación As Pousadas' na que se esclareceron 62 ilícitos labores en albergues das provincias da Coruña e Pontevedra. Os detidos, xunto coas actuacións realizadas, foron postos a disposición do Xulgado de Instrución número 2 de Santiago de Compostela, após o que a autoridade xudicial decretou o seu ingreso en prisión.