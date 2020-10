Diez nuevas propuestas de sanción por fiestas en los pisos de estudiantes

Si a estas alturas del año, con el comienzo de curso, eran habituales las quejas de vecinos por el ruido en los pisos de estudiantes y los botellones en la calle, en esta ocasión, a las molestias se suma el riesgo que entraña para la seguridad y las posibilidades de que Santiago tenga que incrementar las restricciones para evitar la propagación de la pandemia.

Ayer fueron diez los pisos que tuvieron que visitar los agentes de la Policía Local para poner fin a las celebraciones y redactar la correspondiente propuesta de sanción para que los responsables paguen la multa establecida por la ordenanza en 200 euros, con bonificación por pronto pago de la misma.

La cantidad no se puede subir, reiteró ayer el alcalde, Sánchez Bugallo, porque así figura en la ordenanza, y según el informe que Raxoi solicitó a la Abogacía del Estado, es lo único que les permite la Ley salvo que la Xunta los habilite para ello, algo que ayer volvió a reclamar.

Así, recordó que cuando se redactó la ordenanza, en lo que se pensaba era en el ruido y las molestias, y no había ninguna previsión de pandemia que permitiera incluir el agravante de daño a la salud del resto del vecindario.

Por una parte, el alcalde se mostró moderadamente optimista, porque las cifras de esta semana apuntan a un ligero descenso con respecto a los excesos de la anterior, la primera de curso, cuando se llegaron a superar las sesenta celebraciones domiciliarias, lo que obligó al Ayuntamiento a reforzar el servicio de vigilancia en colaboración con la Policía Nacional para tratar de ponerles fin, al igual que a los botellones que se intentaban celebrar de forma semiclandestina en parques y lugares de difícil acceso.

Este descenso lo achacó en parte a las campañas de concienciación que se han llevado a cabo desde las instituciones públicas como el Ayuntamiento y la Universidade, y también desde la asociación de Hostelería, así como a una mayor concienciación por parte de los jóvenes.

De hecho, explicó, que frente a las 28 denuncias registradas la semana pasada en la noche del jueves al viernes, en esta solo habían sido diez, aunque sigue siendo un número considerable, teniendo en cuenta los reiterados anuncios sobre el riesgo que entrañan estas reuniones.

Balance estadístico. Por ello, el regidor señaló que aunque la bajada es “significativa”, puesto que entre el 21 y el 27 de septiembre la Policía se tuvo que personar en la friolera de 63 pisos, entre el 28 y del pasado mes y este jueves había sido en 20, todavía no es “suficiente”, y afirmó que seguirían actuando para impedirlas, y que, por supuesto, todas las denuncias se estaban tramitando.

Pero por otra parte, Sánchez Bugallo tampoco ocultó su preocupación por las repercusiones que pueden tener o podrían haber tenido estas celebraciones pasadas. De hecho, afirmó que la próxima semana sería clave para conocer si se producía un descenso o un incremento en el número de casos registrados. Recordó que la covid tarda entre cinco y siete días en manifestarse, y que habrá que esperar a estas fechas, a las que además se suma el festivo del doce de octubre, para calcular la evolución del número de contagios.

A partir de ahí, sería posible establecer si hay que endurecer las restricciones, como está sucediendo en otras zonas del país, o es posible proceder a una flexibilización de las mismas, algo muy importante sobre todo ahora, cuando estamos a las puertas de la celebración de un Xacobeo que puede ser una gran ayuda para la recuperación del sector turístico. Con todo, destacó que “o importante é protexer a saúde”.

Axuda no fogar. Relacionado también con la pandemia, el alcalde se refirió a la sentencia sobre el concurso para la adjudicación del Servizo de Axuda no Fogar, convocatoria que ha sido anulada a requerimiento de los sindicatos, y cuyos pliegos habrá ahora que modificar para adaptarlos a las nuevas condiciones, incrementando las cuantías destinadas a material de prevención.

Sobre este aspecto, reconoció que habrá que reforzar la partida destinada a garantizar la protección de los trabajadores del servicio, pero también destacó que en la sentencia se “desestiman” otros aspectos de la impugnación presentada por los sindicatos en temas que calificó de “importantes”.

Por su parte, Comisiones Obreras hizo público un comunicado al respecto, señalando que el tribunal le da la razón a la Federación de Construcción e Servizos del sindicato al considerar que la partida que se destinaba a medidas de protección contra la pandemia era insuficiente, y que aunque no consigna una cantidad concreta, sí considera “razoable” el cálculo de la organización sindical, que sugería multiplicar por 28 el presupuesto inicial.

El secretario de Accción Sindical de Comisiones Obreras, Ricardo Santos, realizó una estimación “que incrementa de xeito substancial o importe desta partida, que quedaría en polo menos en 153.534 euros. O volume económico contrasta coa ridícula a partida orzamentaria denunciada, de só 5448 euros anuais ou, noutras palabras, o 0,1 % do custo total do Servizo de Atención no Fogar”.

El nuevo contrato del servicio, licitado en agosto, recogía un incremento de un 30 % en las horas de atención que se prestan a los usuarios, con el fin de dar cobertura a toda la demanda y evitar las listas de espera para la prestación.