Dimite el jefe de Medicina Interna del CHUS por la falta de personal

Antonio Pose Reino, jefe de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), presentó este miércoles su dimisión ante la Xerencia del área sanitaria de Santiago. Según indicó a EL CORREO GALLEGO, ha tomado la decisión después de que la Consellería de Sanidade no haya reforzado el servicio como exige una situación como la actual, marcada por el impacto que la octava ola de la pandemia está teniendo en la capital gallega, con los contagios, nuevamente, disparados. “No disponemos de los recursos humanos suficientes para afrontar la situación. No se cubren las bajas, tampoco las incapacidades temporales, y cuando se cubren se hace siempre con retraso... Es un problema generalizado en la Medicina Interna en Galicia”, señala Pose, antes de añadir que en numerosas ocasiones le trasladaron a la Consellería de Sanidade un plan de necesidades para enfrentar la pandemia.

“En Medicina de Interna de Santiago necesitamos reforzar el servicio con, al menos, siete especialistas más. Tenemos en torno a 50 ingresos por covid, los contagios están otra vez disparados. También cubrimos el Hospital do Barbanza, donde es tarea casi imposible captar personal. Además, aunque los efectos del covid no son tan fuertes como al principio, no podemos olvidar que la pandemia no se ha ido. Y llevamos ya muchos meses haciendo un esfuerzo personal muy grande”, afirma Pose, que asumió el cargo de jefe del servicio en 2017.

Subraya que Medicina Interna siempre ha sido una unidad que ha tenido que trabajar con un número de trabajadores “muy ajustado”, lo cual se puso de manifiesto en el inicio de la pandemia. “En ese momento, se reforzó con contratos eventuales, y una vez lo más duro de la pandemia pasó, volvemos a estar en una situación muy precaria en cuanto a recursos humanos, teniendo en cuenta, además, que hay compañeros de vacaciones, de baja...”, incide Pose, quien también subraya las dificultades para cubrir las vacantes.

“Se ofrecen contratos malos, no son tentadores, hay muy poca gente en las listas de contratación, y buena parte del personal que figura en la relación ya está trabajando, con lo cual es muy difícil reforzar el servicio”, declara el responsable durante cinco años del servicio de Medicina Interna del CHUS. Preguntado sobre si su decisión es firme, señala que es un paso muy meditado y entiende que será muy difícil que la situación se pueda reconducir.

“Soy un enamorado de mi profesión, hemos tenido que afrontar una pandemia en circunstancias muy difíciles, pero lo hemos hecho gracias al enorme esfuerzo de todos los trabajadores. Es por ello que para mí no es un momento fácil”, indica Pose, quien se refiere, además, a que la situación podría culminar en una huelga en todo el colectivo de Medicina Interna de Galicia. “Hemos elaborado una carta dirigida a la Consellería de Sanidade en la que se alerta de una situación caótica que puede comprometer todavía más la calidad asistencial”, concluye.