Distinguen a los escritores en lengua gallega por su difusión de la cultura

La Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), que reúne a más de 470 escritores y escritoras de la literatura gallega en todas sus manifestaciones, ha resultado la ganadora de la IX edición del premio internacional APECSA 2021, convocado por la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (APECSA), y cuyo galardón se entregará mañana en el Museo das Peregrinacións de Santiago.

El jurado, presidido por el vicepresidente de la Asociación promotora, Luís Celeiro Álvarez, valoró “moi positivamente” el trabajo de los escritores y escritoras realizado a lo largo del año 2020, “fortalecendo a nosa cultura, a nosa identidade e os símbolos da mesma, entre eles o Camiño de Santiago, que dende os seus comezos foi un tránsito de cultura e coñecemento, un espazo de arte, de aprendizaxe e de distribución de saberes”, tal y como señaló.

Además, el jurado, del que también formaban parte los periodistas Xosé Luís Muñoz y Carmen Prado, del Colexio de Xornalistas de Galicia y de la Asociación de Periodistas de Santiago, respectivamente; Xabier Goyanes, de la Asociación Pazos de Galicia, y Purificación Carballo, de APECSA, destacó que “a literatura, cos seus diversos xéneros, ao longo da historia, estivo moi unida e deulle vida ao Camiño de Santiago, como demostra a mesma literatura trobadoresca e como exemplifica o Códice Calixtino”, un valor añadido a lo que representa la asociación que preside Cesáreo Sánchez.

Fuentes de la organización del premio recordaron también que “o catedrático de Latín, peregrino e escritor, Alejandro Uli Ballaz, a quen se lle dedica esta Edición do Premio, axudou tamén a engrosar as bibliotecas xacobeas nesta época contemporánea, igual que moitos dos escritores da AELG, como Uxío Novoneyra, co seu Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas” ou Cesario Sánchez Iglesias, presidente da AELG, con A Escrita Do Camiño Primitivo, e moitos outros dos membros da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega”.

Así mismo, el jurado valoró la “actividade ininterrompida da AELG, co nomeamento do Escritor Galego Universal, a homenaxe ao autor na súa terra, as actividades programadas para o Día de Rosalía de Castro, os paseos literarios e os obradoiros da Escola de Escritoras e Escritores da AELG”, así como “a organización ou coorganización de xornadas de formación, dirixidas ao estudo, das diferentes formas de crear literatura contemporánea desde os espazos de formación de novos formadores, educadores, mediadores de lectura” y el trabajo realizado por la asociación “nas xornadas de Literatura de Tradición Oral”, entre muchas otras actividades.

Segun el acta del jurado, “o traballo da AELG, polo súa capacidade de dinamización cultural de Galicia, e considerando que o Camiño de Santiago é un dos importantes alicerces da cultura galega e europea, fai a esta Asociación gañadora do Premio Internacional APECSA 2021”.

El acto de entrega del premio tendrá lugar mañana, a las 13.00 horas, en el Museo das Peregrinacións, en la Praza das Praterías. La Asociación e Escritoras e Escritores en Lingua Galega recibirá un diploma acreditativo y una pieza escultórica, titulada Harmonía, del artista lucense Luís Loureira.

La AELG toma el testigo del grupo musical Quenllae, que fue el ganador de la VIII edición el pasado año.

Fuentes de la APECSA recordaron además que “en edicións anteriores foron ganadoras deste Premio as Universidades de Santiago de Compostela e a italiana de Cagliari, mentres que na edición correspondente ao ano 2018, o Premio foi para o Parlamento de Galicia”.

“Tamén foron premiados, noutras edicións, a Revista Peregrino, editada por la Federación Española de Asociacións de Amigos del Camiño de Santiago; Segundo Pérez, responsable da Oficina do Peregrino de Santiago, e Javier Gómez-Montero, catedrático de Literaturas Románicas da Universidade de Kiel (Alemaña)”, tal y como destacaron desde la organización al hacer memoria del galardón.

NUEVA PREMIADA. La Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) fue fundada en 1980 por algunos de los escritores y escritoras más sobresalientes de la historia literaria, siendo miembros de ella Álvaro Cunqueiro, Rafael Dieste, Ánxel Fole, Ricardo Carvalho Calero, Uxío Novoneyra, Antón Avilés de Taramancos, Manuel María, Xela Arias o Luisa Villalta, entre otros.

Su objetivo es “a dignificación do oficio de escritor e escritora, así como da promoción dos autores e das súas obras, o fomento da interconexión e intercambio entre eles e a interrelación con outros profesionais”.