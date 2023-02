Duras críticas al gobierno local por el ‘giro’ en el plan para regular los pisos turísticos: “Es una traición”

Santiago. La polémica en torno a la modificación del Plan Xeral para posteriormente aprobar una nueva ordenanza que regule las viviendas de uso turístico en la capital gallega aumenta a medida que se acerca el pleno de este jueves, en el que se discutirá el asunto. “É propio doutros rexímenes políticos o xeito de gobernar do alcalde de Compostela, tamén no que atinxe ás modificacións dos Plans Xerais de Ordenación Urbanística Municipal. É quen de aprobar unha que compromete a 500 familias que nunca foron convocadas para participar no deseño do seu futuro económico”, indicaron ayer desde la delegación de Aviturga en Santiago.

“Inventa un indulto para os grandes tenedores de capital inmobiliario que levan anos incrementando patrimonio sen o necesario rexistro no REAT e quen sabe en que situación fiscal. Este indulto vai explicitado nunha enigmática ordenanza de contido descoñecido polos que a deben votar e por suposto polos pequenos propietarios de VUT, quizáis os grandes tenedores, sempre xenerosos cos que mandan xa tiveron acceso ao contido do documento”, añadieron a través de un comunicado.

Después de los anuncios públicos efectuados en los últimos días por el alcalde de Santiago y por la concejala de Urbanismo sobre “a ordenanza que regularía o réxime transitorio ao que acollerse as VUT anteriores á modificación do PXOM, éstas quedarían nunha situación legal similar a un fora de ordenación”, vixente únicamente en tanto non se modifique o titular da actividade”, sostienen desde Aviturga, con lo cual, añaden, “esta limitación só operaría no caso de ser persoas físicas as explotadoras da vivenda como VUT o que veñen sendo case todos os pequenos propietarios, pero non no caso de ser empresas”.

Apuntan que “no caso das persoas físicas, perderían o título habilitante municipal no caso de transmisión, xa sexa ésta voluntaria ou non”. En este sentido, denuncian “trato de favor ás empresas en detrimento das familias e dos cidadáns”.