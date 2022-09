Échame a mi la culpa de lo que pase

“Dios dea a quen botarlle a culpa” decían nuestras abuelas cuando las responsabilidades estaban mal repartidas. Día sí, día también publicitan las inmobiliarias con gran complacencia por parte de algunos medios que la escasez y el encarecimiento de los pisos de alquiler es en Santiago directamente proporcional al aumento de viviendas de uso turístico.

¡Culpa echada! Hasta aquí nada sorprendente: las inmobiliarias viven de especular con la propiedad ajena y entre ellas las más estraperlistas negocian con las viviendas turísticas, sin participación alguna en los gastos y quedándose el 50 % de los beneficios en concepto de anunciar pisito en plataformas, barrer y cambiar camas, incluso a veces pisando la raya que limita lo legal, prestan servicios hoteleros que el número de registro de algunas viviendas no permite ofrecer. Nosotros, de mayores queremos gestionar apartamentos turísticos en Galicia y meternos en plataformas que regulen las viviendas que nosotros no podemos gestionar. En fin, que no resulta placentero renunciar a pingües beneficios y que el fin justifica los medios.

Más grave es que los grupos que gobiernan los municipios, que esperamos no vivan de lo mismo, se hagan eco de los argumentos de inmobiliarios de todo pelaje y en base a esto y sin más profundización se dispongan a diseñar ordenanzas con una gracia y salero que conmueve.

Desde otros medios se analiza la escasez de vivienda de alquiler desde distinta óptica, así publica el economista el 12/09/2022 “Los propietarios de viviendas en alquiler necesitan seguridad jurídica...los pequeños propietarios optan por retirar del mercado sus viviendas ante la inestabilidad regulatoria”, explica María Andreu, directora general de Asval.

Según los directivos, todo esto “es debido a una situación de inseguridad en materia arrendaticia, donde se han tomado muchas medidas intervencionistas en perjuicio de los arrendadores privados, a los que se les ha hecho pagar el pato de la escasez de vivienda pública, como la última de congelarles al 2% las actualizaciones de las rentas de alquiler sin recibir ninguna contraprestación a cambio, mientras la inflación ha seguido subiendo y los pequeños propietarios han visto como han perdido poder adquisitivo”.

Parece que desde el Concello de Santiago se ha decidido que sean los pequeños ahorradores los que solucionen el problema de vivienda, mientras desde cada puesto de mando los políticos que cobran por este concepto y además son los únicos que tienen acceso a distribuir el erario de tal forma que garantice la satisfacción de las necesidades básicas a toda la población, son incapaces de diseñar estrategias que favorezcan a los sectores más perjudicados económicamente pero al mismo tiempo gastan energías buscando culpables donde no los hay . Y esto en el caso de los señores gobernadores del concello de Compostela... ¿Es insolvencia o mala fe?

Sabemos que en el ranking de popularidad la clase política ocupa las puntuaciones más bajas y esta valoración, que no es gratuita, es ruinosa para un estado democrático y en ocasiones injusta, porque no todos los políticos son iguales, pero en general bien merecida.

Se considera que los inicios de la política se remontan al neolítico, cuando la sociedad comenzaba a organizarse en un sistema jerárquico y ciertos individuos adquirían poder sobre el resto. Antes, el poder simplemente residía en el que tenía mayor fortaleza física o en el más inteligente de un grupo. Ahora parece que no es condición sine qua non ni lo uno ni lo otro.

Señoras y señores que voluntariamente, con más o menos vocación de servicio, han hecho de la política su profesión, gánense el sueldo de igual manera que nos lo tenemos que trabajar el resto de los mortales. Dejen de poner GPS al caladero de votos y gobiernen con ecuanimidad. Por el bien de todos.

Nosotros, pequeños propietarios de viviendas de uso turístico, mientras tanto, seguiremos luchando por lo que consideramos nuestros derechos, y les ayudaremos con nuestras reflexiones a objetivar y poner unos gramos de sensatez a sus decisiones.