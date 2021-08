Executivas de Galicia se calzan las botas de peregrino para realizar el Camino

Santiago. Executivas de Galicia organizó una edición muy especial de los Meet Up Referentes Galegas. Bajo el título Meet Up no Camiño, reunió ayer a cerca de cuarenta socias y referentes que realizaron el último tramo del Camino de Santiago (desde el Monte do Gozo al Obradoiro). Con esta actividad que se celebra cada mes y en la que colabora el Parlamento de Galicia, Executivas busca crear un espacio abierto de conversación, intercambio de ideas, y espacio de reflexión, en los que las Referentes son el hilo conductor y en el que se desarrollen temas de actualidad.

El objetivo de esta actividad presencial, además de hacer networking y crear lazos de colaboración, también “es visibilizar a las mujeres referentes aprovechando que muchas de ellas vuelven en estas fechas a Galicia de vacaciones y promocionar el Camino de Santiago”, indicaron desde la organización.

Una vez finalizado el tramo del Camino, en la praza do Obradoiro fueron recibidas en el Concello de Santiago por el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y la concejala de Urbanismo, Vivienda, Ciudad Histórica, Acción Cultural e Igualdad, Mercedes Rosón. La jornada finalizó con una comida networking en el Hotel Quinta da Auga de Santiago, y con la vista puesta en las próximas actividades que organiza la entidad. A principios de año Executivas de Galicia puso en marcha el programa Meet up Referentes Galegas, una iniciativa que consiste en la realización de encuentros digitales con mujeres referentes en los que se tratan temas de interés y actualidad. REDAC.