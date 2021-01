El aparcamiento de Altiboia “non é a solución” para los vecinos de San Pedro

La portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, insta al gobierno local “a que faga as xestións necesarias para instalar iluminación na zona do aparcadoiro de Altiboia, ante as queixas recibidas”. Desde el grupo municipal nacionalista entienden que es necesario que estas obras de acondicionamiento del aparcamiento de Altiboia se complementen con la iluminación necesaria para ofrecer mayor visibilidad y seguridad a las personas usuarias, “mediante un sistema de sensores de detección de movemento, de baixo consumo enerxético e de proxección descendente para evitar que se incremente a contaminación lumínica. Isto faise especialmente necesario durante o inverno, cando hai menos horas de luz e o tempo meteorolóxico é adverso”, señalan.

La reforma y ampliación de este estacionamiento situado al lado del Conservatorio Profesional de Música “dá servizo á veciñanza da contorna de Rodríguez de Viguri e de Monte dos Postes, entre outros, ao contar con arredor de 100 prazas froito dos acordos de negociación do BNG para a súa inclusión nos Orzamentos e no plan de destino dos remanentes de tesouraría”, destacan desde el Bloque. No obstante, señalan que este aparcamiento “non é a solución para a veciñanza de San Pedro e dos Concheiros, que leva tempo a reclamar novas prazas en zonas alternativas ao verse afectada pola redución de prazas en superficie por mor das obras de remodelación deste barrio”, indicó Sanmartín, que demanada que se habiliten “novos espazos para lles dar unha solución e aliviar o tráfico na zona”.

La remodelación de Os Concheiros supone la supresión de buena parte de las áreas de aparcamiento en superficie que existen en la actualidad, y para compensar esta situación se habilitarán dos espacios de estacionamiento en zonas cercanas: el mencionado en Altiboia y en la rúa Triacastela.

En cuanto a las obras en Os Concheiros, el Concello ordenó el 23 de diciembre la paralización temporal (hasta el 7 de enero) de los trabajos debido a la aparición de una línea de media tensión que no estaba referenciada en el proyecto. De esta forma, esta actuación sigue acumulando retrasos, dado que las obras arrancaron en noviembre, en una fecha muy posterior a la inicialmente prevista.