“El ‘Black Friday’ es una americanada, y lo que hace es fastidiar la Navidad”

“El Black Friday siempre nos ha perjudicado, es una americanada, y aquí no tiene sentido ninguno. Lo único que hace es fastidiarnos la Navidad. Es totalmente contraproducente”. Así de contundente se muestra José María Fernández, responsable de Santiago Centro, sobre los descuentos que ofrecen estos días muchas marcas y tiendas con motivo del Viernes Negro, una tradición importada de Estados Unidos, que cada vez está más arraigada en España y que se prolonga en ocasiones durante una semana entera. De hecho, muchos escaparates de la capital gallega ya anuncian tentadoras ofertas desde hace días.

Algunas tiendas de esta entidad se sumarán casi por obligación y también se promocionará el Outlet online de la entidad.

Lo mismo opina José Antonio Seijas, de Comercio Punto Compostela. “Está claro que es un invento de los norteamericanos. Ellos lo hacen porque no tienen otras rebajas”, comenta. Para él, “lo deseable para el comercio pequeño sería que las rebajas estuvieran reguladas por ley. El Black Friday perjudica al pequeño comercio, porque no deja de ser una minicampaña de descuentos”, indicó.

Aún así, reconoce que algunos establecimientos se unirán a la celebración, “porque no podemos ponerle puertas al campo. Si todos los hacen no podemos quedarnos de brazos cruzados, mientras los demás venden. Añade, además, que “repercute negativamente en la campaña de Navidad, porque los primeros días de diciembre no se vende nada”.

También coincide con ambos Xosé Manuel Bello, de Compostela Monumental. “Todas estas modas venidas de Estados Unidos perjudican a los negocios de proximidad y el Black Friday no nos ayuda nada, más bien todo lo contrario. Las grandes cadenas de electrónica son las más beneficiadas”, sentencia.

Además, Bello mira más allá en el tiempo y señala que, “con la situación actual, la campaña de Navidad 2020 no va ser lo mismo”.

A pesar de los efectos negativos del Viernes Negro, José María Fernández lanza un mensaje positivo, puesto que asegura que “la petición de apoyar a las tiendas locales está calando en la gente y en general se nota que los compostelanos están muy concienciados en este sentido. Los ciudadanos se están dando cuenta de que sino esto se va a pique”, cuenta.

“Los compostelanos están comprobando que una ciudad sin comercio y sin hostelería es muy triste. Lo estamos viendo con los bares y restaurantes cerrados. Este sábado fue muy triste ver Santiago vacío. Las ciudades se mueren”, sentencia Fernández. Por esta razón, los responsables de las asociaciones comerciales esperan que el cierre perimetral de Compostela se acabe el 4 de diciembre, puesto que están sufriendo bastante las consecuencias. “Estamos en unas circunstancias muy especiales, y la gente que vive en Santiago no es suficiente para que el comercio subsista”, asegura Seijas. El responsable de Compostela Punto Comercio recuerda que los negocios de la capital gallega viven de las cerca de 400.000 personas de áreas como el Barbanza, Órdenes, Silleda o Lalín. “No hay compradores. A nosotros nos está matando. Tener Compostela cerrada es mortal. Si el comercio se muere, la ciudad también. Va a haber muchos muertos en el sector si no levantan las restricciones el día 4”, indica.